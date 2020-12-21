Во Львове 14-летней девочке удалили гигантское образование размером с баскетбольный мяч

Во Львове девочке удалили огромное образование весом 5 кг (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Львовские хирурги удалили 14-летней девочке гигантскую кистому яичников, весом почти пять килограммов. Образование занимало чуть ли не весь живот. Пациентка вела активный образ жизни и занималась спортом, но в какой-то момент почувствовала ноющую боль внизу живота.

Мама решила сразу же показать дочь врачу. Девочке сделали УЗИ, которое и показало гигантское образование яичника. После этого девочку направили в областную детскую больницу Охматдет, где сделали операцию. Об этом рассказали в медучреждении.

Детский гинеколог Элина Чайковская рассказала, что это не редкий случай. При такой патологии боли может и не быть даже несмотря на размер образования.

Во Львове девочке удалили огромное образование весом 5 кг (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Операция прошла удачно, образование удалили. При этом все органы удалось сохранить. Медики рассказали, что операцию провели без разреза через весь живот. В огромном образовании было до 5 литров жидкости.

"По предварительным данным, образования доброкачественное. Поэтому девочка имеет все шансы на полноценную жизнь в будущем сможет быть мамой при правильной гинекологической реабилитации", - говорит врач.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, она пока находится в палате вместе с мамой, но скоро сможет поехать домой.

Напомним, украинские врачи впервые пересадили органы одного донора четырем пациентам в разных городах.

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