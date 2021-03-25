Во Львове 11-летняя школьница догнала и задержала грабителя: смелую девочку наградили
Во Львове 11-летняя школьница проявила смелость и задержала грабителя, который подошел сзади, толкнул ее на землю и забрал телефон. Девочка не растерялась и бросилась сразу же за ним и догнала.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Инцидент произошел на улице Джорджа Вашингтона. Школьница проходила возле остановки общественного транспорта. В это время к ней подошел незнакомый мужчина, вырвал из рук смартфон и толкнул ее так, что она упала.
После этого злоумышленник начал убегать. Девочка поднялась и побежала за вором. Вместе с неравнодушными прохожими мужчина был задержан. Его передали сотрудникам полиции.
Правоохранители выяснили, что ребенка обворовал 36-летний местный житель. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Сотрудники полиции пригласили девочку в участок. Ей выразили благодарность за смелость, подарили мягкую игрушку, а также показали, как работают правоохранители.
Во Львове школьницу наградили за поимку грабителя (фото: lv.npu.gov.ua)
Напомним, в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТО. Но киевлянин самостоятельно задержал всю группу злоумышленников. После этого мужчина передал шайку карманников в руки следственно-оперативной группы.
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