ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не на того нарвались: в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТО

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 18:43
Не на того нарвались: в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТО В Киеве мужчина задержал группу грабителей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве уличные воры пытались ограбить ветерана АТО, который к тому же работает в правоохранительных органах. В итоге киевлянин самостоятельно задержал всю группу злоумышленников.

Об этом 10 марта передали на Facebook-странице "Киев Оперативный".

После этого мужчина передал шайке карманников в руки следственно-оперативной группы.

Также в сети показали фото задержанных - это один мужчина, три женщины и девушка.

Не на того нарвались: в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТОНе на того нарвались: в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТО

В Киеве ветеран АТО задержал шайку уличных воров (фото: Муніципальна Варта Києва / facebook.com/KyivOperativ)

В сообщении отмечается, что эти граждане - жители Берегово Закарпатской области - и ранее попадались в столице на воровстве.

Вот и сейчас они решили ограбить прохожего, но нарвались не на того.

Автор поста с сарказмом добавляет, что грабители, давно уже промышляющие на улицах города, смогут понести наказание за преступления только тогда, когда "#всеодноїхнесадять дойдут до депутатов и судей".

Не на того нарвались: в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТОНе на того нарвались: в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТОНе на того нарвались: в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТОНе на того нарвались: в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТО

В Киеве задержали группу уличных воришек (фото: Муніципальна Варта Києва / facebook.com/KyivOperativ)

В сети также отмечают, что не в первый раз видят снимки таких "героев" уже после задержания из-за краж, однако вскоре злоумышленники снова оказываются на свободе и продолжают свой "промысел".

  • Каждый раз когда смотрю подобного рода посты, уже больше похоже как на съемку фильма-кастинг, для записи продолжения следующих деяний...
  • Да, ужас, в переход не зайти из-за них. Недавно пришлось сесть в транспорт и проехать вперед - они стояли и ждали, когда спущусь в переход.
  • Задержал, передал... что дальше? На следующий день они опять на улице "работают".
  • Через час будут на том же месте.

Ранее мы писали о том, что в Киеве сняли на видео, как "коп" прикрывает карманника, избившего четырех полицейских.

Напомним, недавно в Киеве горе-вор стал звездой соцсетей - злоумышленник "отличился" в магазине техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев полиция грабители кража ветеран АТО
LITE
В Украину несется циклон с дождями, снегопадами и штормовым ветром
В Украину несется циклон с дождями, снегопадами и штормовым ветром