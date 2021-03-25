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У Львові 11-річна школярка наздогнала і затримала грабіжника: сміливу дівчинку нагородили

Новость на русском → Львів, Четвер 25 березня 2021 23:17
У Львові 11-річна школярка наздогнала і затримала грабіжника: сміливу дівчинку нагородили Фото: у Львові школярку нагородили за затримання грабіжника (lv.npu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У Львові 11-річна школярка виявила сміливість і затримала грабіжника, який підійшов ззаду, штовхнув її на землю і забрав телефон. Дівчинка не розгубилася і відразу ж кинулася за ним і наздогнала.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент стався на вулиці Джорджа Вашингтона. Школярка проходила біля зупинки громадського транспорту. В цей час до неї підійшов незнайомий чоловік, вирвав з рук смартфон і штовхнув її так, що вона впала.

Після цього зловмисник почав тікати. Дівчинка піднялася і побігла за злодієм. Разом з небайдужими чоловік був затриманий перехожими. Його передали співробітникам поліції.

Правоохоронці з'ясували, що дитину обікрав 36-річний місцевий житель. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Співробітники поліції дівчинку запросили до відділку. Їй висловили подяку за сміливість, подарували м'яку іграшку, а також показали, як працюють правоохоронці.

У Львові 11-річна школярка наздогнала і затримала грабіжника: сміливу дівчинку нагородили

У Львові школярку нагородили за затримання грабіжника (фото: lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Києві зграя злодіїв намагалася обікрасти ветерана АТО. Але киянин самотужки затримав усю групу зловмисників. Після цього чоловік передав зграю кишенькових злодіїв у руки слідчо-оперативної групи.

Ми також писали про те, що в Києві горе-крадій став зіркою соцмереж.

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