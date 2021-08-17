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Львов накрыла необычная грозовая туча: впечатляющее видео

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 17 августа, во Львов ворвался мощный ураган с грозой, который обрушил деревья и оставил некоторых людей без электричества. При этом город накрыла необычная грозовая туча.

Видео тучи опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

"Сегодня Львов накрыла необычная грозовая туча, которая принесла с собой град и шквальный ветер. Казалось бы, погодными аномалиями украинцев уже не удивить", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после ливня в городе затопило улицы. С деревьев также падали ветки и одна задела автомобиль. На улице Чорновола обрушилась часть стены, которая была совсем недавно построена в новом офисном центре.

В парке культуры и отдыха дерево упало на аттракционы. Всего было повалено 18 деревьев.

Из-за оборванных электропередач без электроэнергии осталось более 120 населенных пунктов во Львовской области, еще 68 лишились электроэнергии частично.

Во Львове также были проблемы с электричеством, но рабочие быстро устранили проблему. Местных жителей предупредили, что грозы с дождями еще могут быть в течение дня.

Напомним, ураган под Полтавой срывал крыши и деревья, пробивал ветвями авто и погрузил область во тьму.

Мы также писали о том, что в Хмельницкой области ураган выломал деревья на более чем ста гектарах леса.

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ЛьвовГидрометцентр