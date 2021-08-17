Львів накрила незвичайна грозова хмара: вражаюче відео

"Сьогодні Львів накрила незвичайна грозова хмара, яка принесла з собою град і шквальний вітер. Здавалося б, погодними аномаліями українців вже не здивувати", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що після зливи в місті затопило вулиці. З дерев також падали гілки і одна зачепила автомобіль. На вулиці Чорновола обрушилася частина стіни, яка була зовсім недавно побудована в новому офісному центрі.

У парку культури і відпочинку дерево впало на атракціони. Всього було повалено 18 дерев.

Через обірвані електропередачі без електроенергії залишилося понад 120 населених пунктів у Львівській області, ще 68 залишилися без електроенергії частково.

У Львові також були проблеми з електрикою, але робочі швидко усунули проблему. Місцевих жителів попередили, що грози з дощами ще можуть бути протягом дня.