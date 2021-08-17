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Львов снова накрыло ураганом: поваленные деревья и отключена электрика

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Львов, Вторник 17 августа 2021 13:08
Львов снова накрыло ураганом: поваленные деревья и отключена электрика Львов накрыло ураганом и жуткой грозой (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рано утром Львов снова накрыло мощным ураганом с грозой. Около 6 часов утра на город налетел сильный ветер, пошел ливень, гремел гром и сверкали молнии. Часть Львова осталась без электроэнергии, в городе много разрушений, затоплены улицы и повалены деревья.

Фото и видео разрушений опубликовали в социальных сетях - на странице "Варта" и Игоря Зинкевича.

Как сообщил на своей странице Игорь Зинкевич, после грозы на улице Чорновола обрушилась часть стены, которая была совсем недавно построена в новом офисном центре.

Львов снова накрыло ураганом: поваленные деревья и отключена электрика

Ураган во Львове разрушил новую стену (Фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Улица Ерошенко превратилась в настоящее озеро. В районе улиц Ряшевская-Городоцкая подтоплено часть дороги. После первой порции грозы в городе было обнаружено 27 поваленных деревьев. Несколько веток и деревьев упали на припаркованные автомобили.

Снова пострадали парки города Львова – более 18 поваленных деревьев в разных частях города. В парке культуры и отдыха дерево упало на аттракционы.

Ураган во Львове 17 августа

Без электроэнергии осталось более 120 населенных пунктов во Львовской области, еще 68 – частично. В городе электроэнергия утром была отключена в нескольких районах, но ремонтные работы провели быстро, и подачу электроэнергии восстановили.

Однако жителей города и области предупреждают, что в течение дня могут быть еще грозы, ливни, местами град, а порывы ветра со штормовыми значениями – до 15-20 метров в секунду.

Львов снова накрыло ураганом: поваленные деревья и отключена электрикаЛьвов снова накрыло ураганом: поваленные деревья и отключена электрикаЛьвов снова накрыло ураганом: поваленные деревья и отключена электрикаЛьвов снова накрыло ураганом: поваленные деревья и отключена электрикаЛьвов снова накрыло ураганом: поваленные деревья и отключена электрикаУраган во Львове 17 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области прошел сильный ураган, который выломал деревья.

А также рассказывали о том, что сильная песчаная буря накрыла Испанию.

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