Львов снова накрыло ураганом: поваленные деревья и отключена электрика

Рано утром Львов снова накрыло мощным ураганом с грозой . Около 6 часов утра на город налетел сильный ветер, пошел ливень, гремел гром и сверкали молнии. Часть Львова осталась без электроэнергии, в городе много разрушений, затоплены улицы и повалены деревья.

Фото и видео разрушений опубликовали в социальных сетях - на странице " Варта " и Игоря Зинкевича .

Как сообщил на своей странице Игорь Зинкевич, после грозы на улице Чорновола обрушилась часть стены, которая была совсем недавно построена в новом офисном центре.

Ураган во Львове разрушил новую стену (Фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Улица Ерошенко превратилась в настоящее озеро. В районе улиц Ряшевская-Городоцкая подтоплено часть дороги. После первой порции грозы в городе было обнаружено 27 поваленных деревьев. Несколько веток и деревьев упали на припаркованные автомобили.

Снова пострадали парки города Львова – более 18 поваленных деревьев в разных частях города. В парке культуры и отдыха дерево упало на аттракционы.

Ураган во Львове 17 августа

Без электроэнергии осталось более 120 населенных пунктов во Львовской области, еще 68 – частично. В городе электроэнергия утром была отключена в нескольких районах, но ремонтные работы провели быстро, и подачу электроэнергии восстановили.

Однако жителей города и области предупреждают, что в течение дня могут быть еще грозы, ливни, местами град, а порывы ветра со штормовыми значениями – до 15-20 метров в секунду.

Ураган во Львове 17 августа