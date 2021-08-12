В Хмельницкой области ураган выломал деревья на более чем ста гектарах леса
В Хмельницкой области ураган пронесся по территории Каменец-Подольского района. По причине непогоды выломаны деревья на более чем на сто гектарах леса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкое областное Управление лесного и охотничьего хозяйства.
Ураган задел лесные угодья ГП "Каменец-Подольское лесное хозяйство".
"В результате, повреждены и выломаны деревья более чем на сто гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах", - говорится в сообщении.
Работники предприятия осмотрели повреждении насаждения, определили убытки и наметили меры по ликвидации последствий непогоды.
Фото: последствия непогоды (facebook.com/KhmelnytskyiLis)
Напомним, сегодня в некоторых регионах в Украине ухудшатся погодные условия. Там объявили штормовое предупреждение.