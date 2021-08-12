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В Хмельницкой области ураган выломал деревья на более чем ста гектарах леса

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Четверг 12 августа 2021 13:53
В Хмельницкой области ураган выломал деревья на более чем ста гектарах леса Фото: в Хмельницкой области непогода выломала деревья на сотни гектар леса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Хмельницкой области ураган пронесся по территории Каменец-Подольского района. По причине непогоды выломаны деревья на более чем на сто гектарах леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкое областное Управление лесного и охотничьего хозяйства.

Ураган задел лесные угодья ГП "Каменец-Подольское лесное хозяйство".

"В результате, повреждены и выломаны деревья более чем на сто гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах", - говорится в сообщении.

Работники предприятия осмотрели повреждении насаждения, определили убытки и наметили меры по ликвидации последствий непогоды.

Фото: последствия непогоды (facebook.com/KhmelnytskyiLis)

Напомним, сегодня в некоторых регионах в Украине ухудшатся погодные условия. Там объявили штормовое предупреждение.

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