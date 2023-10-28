Львівську церкву "відмолювали від осквернення" через кліп Соловій і Жадана

Львівську церкву "відмолювали" після зйомок скандального кліпу

За словами Юстина Бойко, під час знімання кліпу церква "була осквернена", адже "вони (ймовірно мова йде про Соловій і Жадана) поверталися спиною до престолу", та ще й "у відвертому одязі".

Христина Соловій (фото: скріншот з кліпу)

"Оскільки церква була осквернена, бо цей вчинок прирівнюється до осквернення, ми вночі молилися від осквернення церкви. Був проведений спеціальний чин", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше священнослужитель заявив, що керівництво греко-католицької парафії святого Андрія у Львові хочуть звільнити, бо вони дозволили знімати кліп Сергія Жадана і Христини Соловій у стінах храму.