ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тяжкохвора акторка Тишкевич вперше за довгий час поділилася новинами про своє самопочуття: "Успіху нема"

Субота 28 жовтня 2023 15:31
UA EN RU
Тяжкохвора акторка Тишкевич вперше за довгий час поділилася новинами про своє самопочуття: "Успіху нема" Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже понад вісім років лікується від нестерпного хронічного головного болю, вперше за довгий час вийшла на зв'язок з підписниками. Вона повідомила, що жива, але все ще не здорова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Ніщо не стається двічі".

Катерина Тишкевич розповіла про свій стан

За словами артистки, лікування не дає позитивних результатів, хоча востаннє, коли вона виходила на зв'язок з фоловерами, її стан покращився.

Тяжкохвора акторка Тишкевич вперше за довгий час поділилася новинами про своє самопочуття: &quot;Успіху нема&quot;

Катерина Тишкевич розповіла про свій стан (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Я жива, але все ще не здорова. Повернулася до медикаментозної та психотерапії. Шукаємо працюючу схему препаратів. Поки крім побічних дій - успіху немає. Віримо в краще", - написала Катерина.

Що відомо про хворобу акторки

Влітку 2022 року з’ясувалося, що Катерина Тишкевич бореться з невідомою хворобою. Зірка проходила низку обстежень, але встановити її причину медикам довго не вдавалося.

Тяжкохвора акторка Тишкевич вперше за довгий час поділилася новинами про своє самопочуття: &quot;Успіху нема&quot;

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Пізніше лікарі встановили, що зірка страждає на соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку.

Причина недуги криється в проблемі з порушенням біохімії мозку, родовою травмою.

Встановити хворобу знаменитості допомогли фахівці в Україні, хоча спочатку вона шукала експертів у Європі, але ті могли її прийняти лише восени.

Пізніше Катерина відправилася лікуватися на острів Балі і після цього дуже рідко стала з'являтися у соцмережах.

Тяжкохвора акторка Тишкевич вперше за довгий час поділилася новинами про своє самопочуття: &quot;Успіху нема&quot;

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна розповіла про зміни її чоловіка-військового.

Також ми розповідали, що дружина Тімура Мірошниченка пережила викидень.

Читайте РБК-Україна в Google News
актори звезды шоу-бизнеса