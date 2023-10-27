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Львів'янка встановила національний рекорд із написання радіодиктанту єдності: що відомо

П'ятниця 27 жовтня 2023 19:45
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Львів'янка встановила національний рекорд із написання радіодиктанту єдності: що відомо Христина Гоянюк щороку долучається до національного радіодиктанту (фото: Facebook.com/ِВєтрова Лана)
Автор: Василина Копитко

Львів'янка Христина Гоянюк встановила національний рекорд України із написання радіодиктанту єдності. Вона 23 роки поспіль бере участь у цьому "флешмобі", а її тексти є одними із найграмотніших у країні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Лани Вєтрової у Facebook.

Що відомо про рекордсменку

Львів'янка Христина Гоянюк працює лікарем-бактеріологом. Участь у радіодиктанті бере щороку, і вже понад 10 разів ставала переможницею.

Христина виросла у сім’ї вчителів. Її мама і бабця були вчительками початкових класів, а батько - вчителем української мови і літератури. Саме він прищепив доньці любов до мови та грамотності.

"Неймовірна пані Христина. Віднині вона - рекордсменка України з найбільшої кількості написання щорічних радіодиктантів. Вона їх пише уже 23 роки поспіль. 77-річна львів’янка Христина Гоянюк не пропустила жодного з 2000 року, з початку їх заснування. Каже, що навіть свого дня народження вона не чекає так, як радіодиктанту національної єдності", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що її тексти за рівнем грамотності - одні з найкращих в країні. А у 2020 році вона була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки.

"Вона готується до диктантів так, мов на захист докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови. Пані Христина переконана, що грамотність людини - це досягнення, а мовна досконалість - це рівень її інтелігентності. І з цим ми цілком і повністю згодні", - зазначають у повідомленні.

Львів'янка встановила національний рекорд із написання радіодиктанту єдності: що відомоЛьвів'янка встановила національний рекорд із написання радіодиктанту єдності: що відомоХристина Гоянюк 23 роки поспіль бере участь у національному радіодиктанті (фото: Facebook.com/Христина Гоянюк)

Яким був цьогорічний радіодиктант

Цьогоріч радіодиктант відбувся об 11:00 27 жовтня - у День української писемності та мови. Актор й театральний режисер Олексій Гнатковський, відомий за роллю у фільмі "Довбуш", зачитав текст лауреатки Шевченківської премії Катерини Калитко.

До написання радіодиктанту долучились українці зі всіх куточків нашої країни і навіть за кордоном. Всі охочі можуть відправити свій диктант на перевірку фахівців. Паперовий лист потрібно відправити до 29 жовтня включно на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

Або ж сфотографуйте свій диктант і відправте його на rd@suspilne.media до 11:00 30 жовтня.

Раніше ми писали про те, як можна дізнатись свій результат із радіодиктанту.

Також ми публікували текст радіодиктанту 2022.

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диктант радіодиктант