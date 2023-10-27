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Керівництво львівської церкви залишиться без роботи через "ЛГБТ" кліп Соловій і Жадана

П'ятниця 27 жовтня 2023 14:40
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Керівництво львівської церкви залишиться без роботи через "ЛГБТ" кліп Соловій і Жадана Керівництво церкви, де знімали кліп Соловій і Жадан, звільнять (фото: скріншот з кліпу)
Автор: Іванна Пашкевич

У Львові планують звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ, яке дозволило знімати у храмі скандальний кліп Сергія Жадана та Христини Соловій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю священнослужителя в ефірі програми “Говорить Великий Львів”.

Керівництво церкви УККЦ звільнять

За словами священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко, це питання назріло вже давно, тому "реформа буде".

Керівництво львівської церкви залишиться без роботи через &quot;ЛГБТ&quot; кліп Соловій і Жадана

Уривок з кліпу Жадана і Соловій (фото: скріншот з відео)

Він також зазначив, що отці Василіани розуміють, що мають винести урок із ситуації, втім хочуть зробити це виважено.

“Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому”, – пояснив Юстин Бойко.

Нагадаємо, нещодавно письменник і музикант Сергій Жадан та співачка Христина Соловій презентували спільний кліп на пісню "Серце", частина зйомок якого відбулася у храмі святого Андрія у Львові. Деякі священники почали вимагати, щоб відеоролик видалили через наявність "моментів, що суперечать християнським цінностям".

Нагадаємо, нещодвно Христина Соловій назвала "дурами" співачок, які "первзулися" після війни.

Також Міша Крупін вперше прокоментував п’яний інцидент в Одесі.

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