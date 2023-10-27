Керівництво львівської церкви залишиться без роботи через "ЛГБТ" кліп Соловій і Жадана

У Львові планують звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ, яке дозволило знімати у храмі скандальний кліп Сергія Жадана та Христини Соловій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю священнослужителя в ефірі програми “Говорить Великий Львів”.

Керівництво церкви УККЦ звільнять

За словами священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко, це питання назріло вже давно, тому "реформа буде".

Уривок з кліпу Жадана і Соловій (фото: скріншот з відео)

Він також зазначив, що отці Василіани розуміють, що мають винести урок із ситуації, втім хочуть зробити це виважено.

“Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому”, – пояснив Юстин Бойко.

Нагадаємо, нещодавно письменник і музикант Сергій Жадан та співачка Христина Соловій презентували спільний кліп на пісню "Серце", частина зйомок якого відбулася у храмі святого Андрія у Львові. Деякі священники почали вимагати, щоб відеоролик видалили через наявність "моментів, що суперечать християнським цінностям".