Керівництво львівської церкви залишиться без роботи через "ЛГБТ" кліп Соловій і Жадана
У Львові планують звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ, яке дозволило знімати у храмі скандальний кліп Сергія Жадана та Христини Соловій.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю священнослужителя в ефірі програми “Говорить Великий Львів”.
Керівництво церкви УККЦ звільнять
За словами священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко, це питання назріло вже давно, тому "реформа буде".
Уривок з кліпу Жадана і Соловій (фото: скріншот з відео)
Він також зазначив, що отці Василіани розуміють, що мають винести урок із ситуації, втім хочуть зробити це виважено.
“Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому”, – пояснив Юстин Бойко.
Нагадаємо, нещодавно письменник і музикант Сергій Жадан та співачка Христина Соловій презентували спільний кліп на пісню "Серце", частина зйомок якого відбулася у храмі святого Андрія у Львові. Деякі священники почали вимагати, щоб відеоролик видалили через наявність "моментів, що суперечать християнським цінностям".
Нагадаємо, нещодвно Христина Соловій назвала "дурами" співачок, які "первзулися" після війни.
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