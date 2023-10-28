Львовскую церковь "отмаливали от осквернения" из-за клипа Соловий и Жадана

Львовскую церковь "отмаливали" после съемок скандального клипа

По словам Юстина Бойко, во время съемок клипа церковь "была осквернена", ведь "они (вероятно речь идет о Соловий и Жадане) возвращались спиной к престолу", да еще и "в откровенной одежде".

Христина Соловий (фото: скриншот из клипа)

"Поскольку церковь была осквернена, потому что этот поступок приравнивается к осквернению, мы ночью молились от осквернения церкви. Был совершен специальный чин", - отметил он.

Напомним, ранее священнослужитель заявил, что руководство греко-католического прихода святого Андрея во Львове хотят уволить, потому что они разрешили снимать клип Сергея Жадана и Христини Соловий в стенах храма.