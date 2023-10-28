RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Львовскую церковь "отмаливали от осквернения" из-за клипа Соловий и Жадана

Кристина Соловой (фото: скриншот из клипа)
Автор: Иванна Пашкевич

Андреевскую греко-католическую церковь во Львове, где снимали клип Сергея Жадана и Христини Соловий, пришлось "отмаливать".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко в эфире "Говорить Великий Львів".

Львовскую церковь "отмаливали" после съемок скандального клипа

По словам Юстина Бойко, во время съемок клипа церковь "была осквернена", ведь "они (вероятно речь идет о Соловий и Жадане) возвращались спиной к престолу", да еще и "в откровенной одежде".

Христина Соловий (фото: скриншот из клипа)

"Поскольку церковь была осквернена, потому что этот поступок приравнивается к осквернению, мы ночью молились от осквернения церкви. Был совершен специальный чин", - отметил он.

Напомним, ранее священнослужитель заявил, что руководство греко-католического прихода святого Андрея во Львове хотят уволить, потому что они разрешили снимать клип Сергея Жадана и Христини Соловий в стенах храма.

Ранее мы рассказывали, что львовянка установила национальный рекорд по написанию радиодиктанта единства.

Также мы писали, что тяжелобольная актриса Тишкевич впервые за долгое время поделилась новостями о своем самочувствии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Христина СоловийСергей Жаданзвезды шоу-бизнеса