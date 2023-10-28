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Львівську церкву "відмолювали від осквернення" через кліп Соловій і Жадана

Субота 28 жовтня 2023 16:20
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Львівську церкву "відмолювали від осквернення" через кліп Соловій і Жадана Христина Соловій (фото: скріншот з кліпу)
Автор: Іванна Пашкевич

Андріївську греко-католицьку церкву у Львові, де знімали кліп Сергія Жадана та Христини Соловій, довелося "відмолювати".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко в ефірі "Говорить Великий Львів".

Львівську церкву "відмолювали" після зйомок скандального кліпу

За словами Юстина Бойко, під час знімання кліпу церква "була осквернена", адже "вони (ймовірно мова йде про Соловій і Жадана) поверталися спиною до престолу", та ще й "у відвертому одязі".

Львівську церкву &quot;відмолювали від осквернення&quot; через кліп Соловій і Жадана

Христина Соловій (фото: скріншот з кліпу)

"Оскільки церква була осквернена, бо цей вчинок прирівнюється до осквернення, ми вночі молилися від осквернення церкви. Був проведений спеціальний чин", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше священнослужитель заявив, що керівництво греко-католицької парафії святого Андрія у Львові хочуть звільнити, бо вони дозволили знімати кліп Сергія Жадана і Христини Соловій у стінах храму.

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Також ми писали, що тяжкохвора акторка Тишкевич вперше за довгий час поділилася новинами про своє самопочуття.

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Христина Соловий Сергей Жадан звезды шоу-бизнеса