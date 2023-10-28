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Львовскую церковь "отмаливали от осквернения" из-за клипа Соловий и Жадана

Суббота 28 октября 2023 16:20
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Львовскую церковь "отмаливали от осквернения" из-за клипа Соловий и Жадана Кристина Соловой (фото: скриншот из клипа)
Автор: Иванна Пашкевич

Андреевскую греко-католическую церковь во Львове, где снимали клип Сергея Жадана и Христини Соловий, пришлось "отмаливать".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко в эфире "Говорить Великий Львів".

Львовскую церковь "отмаливали" после съемок скандального клипа

По словам Юстина Бойко, во время съемок клипа церковь "была осквернена", ведь "они (вероятно речь идет о Соловий и Жадане) возвращались спиной к престолу", да еще и "в откровенной одежде".

Львовскую церковь &quot;отмаливали от осквернения&quot; из-за клипа Соловий и Жадана

Христина Соловий (фото: скриншот из клипа)

"Поскольку церковь была осквернена, потому что этот поступок приравнивается к осквернению, мы ночью молились от осквернения церкви. Был совершен специальный чин", - отметил он.

Напомним, ранее священнослужитель заявил, что руководство греко-католического прихода святого Андрея во Львове хотят уволить, потому что они разрешили снимать клип Сергея Жадана и Христини Соловий в стенах храма.

Ранее мы рассказывали, что львовянка установила национальный рекорд по написанию радиодиктанта единства.

Также мы писали, что тяжелобольная актриса Тишкевич впервые за долгое время поделилась новостями о своем самочувствии.

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Христина Соловий Сергей Жадан звезды шоу-бизнеса