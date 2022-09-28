Львівські лікарі поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому і 8 операцій

"Він грав у футбол, коли його двір росіяни обстріляли касетними бомбами. 11-річний Артем з Харкова пережив кому і вісім операцій. Хлопцеві довелося не лише хапатися за життя, а і заново вчитися ходити та рухати руками", - розповіли медики.

У юного пацієнта була відкрита мінно-вибухова травма грудної та черевної порожнини, пошкодження внутрішніх органів (легень, діафрагми та печінки) з інфекційним ускладненням.

Дитина була в комі три дні, після чого Артема через тиждень евакуювали з Харкова до львівської дитячої лікарні Святого Миколая.

Операції проводили хірурги Першого медоб'єднання Львова разом із британсько-американськими колегами.

Хірурги у Львові провели серію операцій, рятуючи 11-річного хлопчика, пораненого внаслідок обстрілу Харкова (фото: facebook.com/1tmolviv)

Потім хлопчика перевели до загальної палати, і з ним почали працювати реабілітологи, щоб відновити функціональність правої руки та покращити ходьбу.

"Мама хлопчика Анна радіє успіхам сина. Завдяки спільній роботі спеціалістів хлопчик знову бігає та навіть грає у футбол. А ще - сам одягається, вмивається, гуляє на вулиці", - розповіли лікарі.

11-річний Артем після операцій під час реабілітації знову вчився ходити (фото: facebook.com/1tmolviv)