Львовские врачи поставили на ноги 11-летнего Артема из Харькова, который пережил кому и 8 операций

"Он играл в футбол, когда его двор россияне обстреляли кассетными бомбами. 11-летний Артем из Харькова пережил кому и восемь операций. Парню пришлось не только хвататься за жизнь, но и снова учиться ходить и двигать руками", - рассказали медики.

У юного пациента была открытая минно-взрывная травма грудной и брюшной полости, повреждение внутренних органов (легких, диафрагмы и печени) с инфекционным осложнением.

Ребенок был в коме три дня, после чего Артема через неделю эвакуировали из Харькова во львовскую детскую больницу Святого Николая.

Операции проводили хирурги Первого медобъединения Львова вместе с британско-американскими коллегами.

Хирурги во Львове провели серию операций, спасая 11-летнего мальчика, раненого в результате обстрелов Харькова (фото: facebook.com/1tmolviv)

Затем мальчика перевели в общую палату, и с ним начали работать реабилитологи, чтобы восстановить функциональность правой руки и улучшить ходьбу.

"Мама мальчика Анна радуется успехам сына. Благодаря совместной работе специалистов мальчик снова бегает и даже играет в футбол. А еще - сам одевается, умывается, гуляет на улице", - рассказали врачи.

11-летний Артем после операций во время реабилитации заново учился ходить (фото: facebook.com/1tmolviv)