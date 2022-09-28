RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Львовские врачи поставили на ноги 11-летнего Артема из Харькова, который пережил кому и 8 операций

Коллаж РБК-Украина: хирурги во Львове спасли 11-летнего мальчика из Харькова
Автор: Владимир Костырин

Львовские врачи провели серию операций и ряд высокотехнологичных вмешательств, и спасли тяжело раненого в результате российских обстрелов мальчика из Харькова. У ребенка была восстановлена целостность грудной клетки и правого легкого, а также печени, органов брюшной полости.

Об этом 28 сентября передали в "Первом медицинском объединении Львова" на странице в Facebook.

"Он играл в футбол, когда его двор россияне обстреляли кассетными бомбами. 11-летний Артем из Харькова пережил кому и восемь операций. Парню пришлось не только хвататься за жизнь, но и снова учиться ходить и двигать руками", - рассказали медики.

У юного пациента была открытая минно-взрывная травма грудной и брюшной полости, повреждение внутренних органов (легких, диафрагмы и печени) с инфекционным осложнением.

Ребенок был в коме три дня, после чего Артема через неделю эвакуировали из Харькова во львовскую детскую больницу Святого Николая.

Операции проводили хирурги Первого медобъединения Львова вместе с британско-американскими коллегами.

Хирурги во Львове провели серию операций, спасая 11-летнего мальчика, раненого в результате обстрелов Харькова (фото: facebook.com/1tmolviv)

Затем мальчика перевели в общую палату, и с ним начали работать реабилитологи, чтобы восстановить функциональность правой руки и улучшить ходьбу.

"Мама мальчика Анна радуется успехам сына. Благодаря совместной работе специалистов мальчик снова бегает и даже играет в футбол. А еще - сам одевается, умывается, гуляет на улице", - рассказали врачи.

11-летний Артем после операций во время реабилитации заново учился ходить (фото: facebook.com/1tmolviv)

Ранее сообщалось, что врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое.

А также мы писали о том, что медики дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, прячась от оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовлікаріхирургия