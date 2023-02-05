На Львівщині попередили про небезпечного хижака: підходить близько до житлових будинків

В одному із районів Львівської області помітили велику кількість вовків. Працівники Національного природного парку "Бойківщина", що у Турківському районі, попереджають, що хижаки можуть близько підходити до житла людей.

Про це йдеться на сторінці Національного природного парку у Facebook.

Що відомо про небезпеку

"Цього року працівниками НПП "Бойківщина" відзначено велику кількість вовків, які ходять, як по одному, так і зграями. Через нестачу їжі сіроманці можуть дедалі ближче спускатися до людського житла", - сказано в повідомленні.

Працівники НПП попередили, що найчастіше причиною нападу вовка на людину стає інфікування на сказ. Вовки можуть заразитися цією хворобою від лисиць.

Фото: facebook.com/НВП "Бойківщина"

Цікаві факти про вовків

Фахівці Національного природного парку також розповіли цікаві та важливі факти про ці небезпечні лісові хижаки.

Вовки здатні відчувати запах на відстані півтора кілометра. Ці звірі мають здатність розрізняти 200 млн запахів (людина розрізняє лише 50 млн). Саме тому вовки – чудові мисливці.

Вовк може бігати зі швидкістю 65 км/год і стрибати у висоту до 5 м. А його розумові здібності краще, ніж у собаки.

Найбільша вовча зграя може складатися з 40 тварин.

Один голодний вовк може з'їсти до 10 кг м'яса.

Фото: facebook.com/НВП "Бойківщина"