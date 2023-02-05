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Во Львовской области предупредили об опасном хищнике: подходит близко к жилым домам

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Воскресенье 05 февраля 2023 11:09
Во Львовской области предупредили об опасном хищнике: подходит близко к жилым домам Опасного хищника заметили во Львовской области (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В одном из районов Львовской области заметили большое количество волков. Работники Национального природного парка "Бойковщина", который находится в Турковском районе, предупреждают, что хищники могут близко подходить к жилью людей.

Об этом говорится на странице Национального природного парка в Facebook.

Что известно об опасности

"В этом году работниками НПП "Бойковщина" отмечено большое количество волков, которые ходят, как по одному, так и стаями. Из-за нехватки пищи сироманцы могут все ближе спускаться к людскому жилью", - сказано в сообщении.

Работники НПП предупредили, что чаще всего причиной нападения волка на человека становится инфицирование бешенством. Волки могут заразиться этой болезнью от лисиц.

Во Львовской области предупредили об опасном хищнике: подходит близко к жилым домам

Фото: facebook.com/НПП "Бойковщина"

Интересные факты о волках

Специалисты Национального природного парка также рассказали интересные и важные факты об этих опасных лесных хищниках.

Волки способны чувствовать запах на расстоянии полтора километра. У этих зверей есть способность различать 200 млн запахов (человек различает только 50 млн). Именно поэтому волки - отличные охотники.

Волк может бегать со скоростью 65 км/в час и прыгать в высоту до 5 м. А его умственные способности лучше, чем у собаки.

Самая большая волчья стая может состоять из 40 животных.

Один голодный волк за раз может съесть до 10 кг мяса.

Во Львовской области предупредили об опасном хищнике: подходит близко к жилым домамФото: facebook.com/НПП "Бойковщина"

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве заметили хищника, который заглядывает в окна в поисках еды.

А также мы рассказывали о том, что из-за аномального тепла проснулись хищники, которые могут нападать на людей.

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