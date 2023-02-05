Во Львовской области предупредили об опасном хищнике: подходит близко к жилым домам
В одном из районов Львовской области заметили большое количество волков. Работники Национального природного парка "Бойковщина", который находится в Турковском районе, предупреждают, что хищники могут близко подходить к жилью людей.
Об этом говорится на странице Национального природного парка в Facebook.
Что известно об опасности
"В этом году работниками НПП "Бойковщина" отмечено большое количество волков, которые ходят, как по одному, так и стаями. Из-за нехватки пищи сироманцы могут все ближе спускаться к людскому жилью", - сказано в сообщении.
Работники НПП предупредили, что чаще всего причиной нападения волка на человека становится инфицирование бешенством. Волки могут заразиться этой болезнью от лисиц.
Фото: facebook.com/НПП "Бойковщина"
Интересные факты о волках
Специалисты Национального природного парка также рассказали интересные и важные факты об этих опасных лесных хищниках.
Волки способны чувствовать запах на расстоянии полтора километра. У этих зверей есть способность различать 200 млн запахов (человек различает только 50 млн). Именно поэтому волки - отличные охотники.
Волк может бегать со скоростью 65 км/в час и прыгать в высоту до 5 м. А его умственные способности лучше, чем у собаки.
Самая большая волчья стая может состоять из 40 животных.
Один голодный волк за раз может съесть до 10 кг мяса.
Фото: facebook.com/НПП "Бойковщина"
Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве заметили хищника, который заглядывает в окна в поисках еды.
А также мы рассказывали о том, что из-за аномального тепла проснулись хищники, которые могут нападать на людей.