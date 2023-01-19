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Можуть нападати на людей. В Україні через аномальну погоду прокинулись ведмеді (фото)

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Четвер 19 січня 2023 14:58
Можуть нападати на людей. В Україні через аномальну погоду прокинулись ведмеді (фото) У Карпатах прокинувся бурий ведмідь (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В українських Карпатах виявили на снігу сліди бурого ведмедя, який зараз мав би бути у сплячці. Через аномально теплу зиму цей хижак прокинуся завчасно. Таке раннє пробудження шкодить тварині, адже їй нема чим харчуватись. А ще - робить ведмедя агресивнішим. Тому гірських туристів закликають бути обережними під час походів.

Про це повідомили на сторінці Національного природного парку "Верховинський" у Facebook.

Що відомо про найбільшого хижака Карпат

"Аномально тепла погода цьогоріч призвела до процесів, які далеко не відповідають календарній порі року. Відмічалося повторне цвітіння не тільки першоцвітів, а й типових весняних рослин. Очевидно, що така погода не могла не відзначитися на тваринах. Так, при проведенні патрулювання території Парку інспекторами ПНДВ зустрівся слід найбільшого ссавця Карпат - ведмедя бурого", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зазвичай у цей період ці хижаки мали б бути у зимовій сплячці.

"Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу. Різка зміна температури та опадів, бо все ж таки це - зима, зрозуміло принесе "бурому" неабияких неприємностей. Окрім того, голодний звір агресивніший, тож якщо ви на прогулянці лісом зустріли свіжі сліди ведмедя - намагайтеся як найшвидше звідти піти", - радять у співробітники національного природного парку.

Можуть нападати на людей. В Україні через аномальну погоду прокинулись ведмеді (фото)Бурий ведмідь у Карпатах прокинувся через аномально теплу зиму(фото: facebook/Національний природний парк "Верховинський")

Раніше ми повідомляли про те, що в лісах України живе близько 250 бурих ведмедів, переважно у Карпатах та частково на Поліссі. Ще близько 200 цих тварин утримують в неволі.

Найбільший хижак України під загрозою вимирання. Щоб зберегти їхню популяцію, дуже важливо не втручатися в ареали їхнього проживання у дикій природі й не вирубувати ліси.

Можуть нападати на людей. В Україні через аномальну погоду прокинулись ведмеді (фото)Можуть нападати на людей. В Україні через аномальну погоду прокинулись ведмеді (фото)Сліди бурого ведмедя у Карпатах (фото: facebook/Національний природний парк "Верховинський")

Раніше ми ділились дивовижними фото засніжених Карпат, які підкорили українські соцмережі.

Нещодавно ми ділились унікальними кадрами, на яких лось скидає роги.

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Карпаты