У Києві помітили хижака, який заглядає у вікна в пошуках їжі (фото)

У Києві помітили хижого птаха, який заглядає у вікна, і, як кажуть очевидці, просить попоїсти.

"Такий дикий сокіл літає Оболонею і просить у місцевих жителів поїсти. Як бачимо, розгодували його вже нормально", - підписані кадри.

Дикий птах у Києві (фото: t.me/Киевский движ)

Який це птах

Судячи з фото, можна допустити, зо це представник родини яструбових. Всього у світі близько 50 видів, а в Україні відомо про трьох: яструб великий, малий і коротконогий. При цьому яструб коротконогий занесено до Червоної книги України, як зникаючий вид.

Дорослих птахів легко впізнати за характерними поперечним смугам на тулубі (як у зозулі); у молодих — смуги поздовжні. Живуть у лісах, часто оселяються поряд з населеними пунктами. Яструби дуже спритні, маневрені. Легко і швидко літають між деревами, що є їх характерною прикметою.

Полюють із засідок, ховаючись у кроні дерев. Вибравши жертву, нападають несподівано і стрімко. Живляться переважно птахами. Часто полюють у дворах людських осель: малі яструби ловлять горобців, синиць та інших дрібних птахів, а великі - свійську птицю, завдаючи шкоди мешканцям сіл, які тримають домашніх птахів.

Яструб великий (фото: Вікіпедія)