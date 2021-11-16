Львенка, которого держали в ресторане на Прикарпатье, отправят на реабилитацию в Африку

Спикер харьковского экопарка Алексей Костюченко заявил, что в данное время ведутся переговоры о том, чтобы передать 4-месячного львенка Симбу в Южную Африку.

Там его должны поместить в какой-то крупный реабилитационный центр, где имеются большие территории для животных.

Львенок Симба (скриншот с видео)

В таких центрах молодые звери постепенно отвыкают от человека и привыкают к жизни в группах.

Хозяева ресторана на Прикарпатье держали львенка, чтобы он развлекал посетителей заведения.

В Харькове в экопарке с ним гуляют регулярно. Он привык уже к этому, и всегда ждет момента начала прогулки.

Маленького льва отправят на реабилитацию в Африку (видео: YouTube)