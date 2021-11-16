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Львенка, которого держали в ресторане на Прикарпатье, отправят на реабилитацию в Африку

Автор: Роман Мирончук

Маленького льва, который ранее жил в одном из ресторанов на Прикарпатье, неравнодушные выкупили и забрали в Харьков. В местном экопарке он пробудет до конца года, а затем животное отправят в Африку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Спикер харьковского экопарка Алексей Костюченко заявил, что в данное время ведутся переговоры о том, чтобы передать 4-месячного львенка Симбу в Южную Африку.

Там его должны поместить в какой-то крупный реабилитационный центр, где имеются большие территории для животных.

Львенок Симба (скриншот с видео)

В таких центрах молодые звери постепенно отвыкают от человека и привыкают к жизни в группах.

Хозяева ресторана на Прикарпатье держали львенка, чтобы он развлекал посетителей заведения.

В Харькове в экопарке с ним гуляют регулярно. Он привык уже к этому, и всегда ждет момента начала прогулки.

Маленького льва отправят на реабилитацию в Африку (видео: YouTube)

Напомним, крошки панды-близнецы встретились после разлуки и стали звездами сети. Произошло это в Берлинском зоопарке. При встрече животные обнюхивают друг друга и трутся шерстками.

Мы также писали о том, что на одной из улиц Киева заметили экзотическое животное. Крокодил просто лежал в листьях и не двигался. При этом было непонятно, впал ли он в анабиоз или он умер.

Отметим, что крокодил сам себя закапывает и впадает в спячку. Он месяцами может быть под землей.

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Харьковживотные