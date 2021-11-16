Левеня, яке тримали в ресторані на Прикарпатті, відправлять на реабілітацію в Африку

Спікер Харківського екопарку Олексій Костюченко заявив, що в даний час ведуться переговори про те, щоб передати 4-місячне левеняти Сімбу в Південну Африку.

Там його повинні помістити в якийсь великий реабілітаційний центр, де є великі території для тварин.

Левеня Сімба (скріншот з відео)

У таких центрах молоді звірі поступово відвикають від людини і звикають до життя в групах.

Господарі ресторану на Прикарпатті тримали левеня, щоб він розважав відвідувачів закладу.

У Харкові в екопарку з ним гуляють регулярно. Він звик вже до цього, і завжди чекає моменту початку прогулянки.

Маленького лева відправлять на реабілітацію в Африку (відео: YouTube)