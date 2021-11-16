Левеня, яке тримали в ресторані на Прикарпатті, відправлять на реабілітацію в Африку

Маленького лева, який раніше жив в одному з ресторанів на Прикарпатті, небайдужі викупили і забрали до Харкова. У місцевому екопарку він пробуде до кінця року, а потім тварину відправлять до Африки.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Спікер Харківського екопарку Олексій Костюченко заявив, що в даний час ведуться переговори про те, щоб передати 4-місячне левеняти Сімбу в Південну Африку.
Там його повинні помістити в якийсь великий реабілітаційний центр, де є великі території для тварин.
Левеня Сімба (скріншот з відео)
У таких центрах молоді звірі поступово відвикають від людини і звикають до життя в групах.
Господарі ресторану на Прикарпатті тримали левеня, щоб він розважав відвідувачів закладу.
У Харкові в екопарку з ним гуляють регулярно. Він звик вже до цього, і завжди чекає моменту початку прогулянки.
Маленького лева відправлять на реабілітацію в Африку (відео: YouTube)
Нагадаємо, крихітки панди-близнюки зустрілися після розлуки і стали зірками мережі. Сталося це в Берлінському зоопарку. При зустрічі тварини обнюхують один одного і труться шерстками.
Ми також писали про те, що на одній з вулиць Києва помітили екзотичну тварину. Крокодил просто лежав у листі і не рухався. При цьому було незрозуміло, чи впав він в анабіоз або він помер.
Зазначимо, що крокодил сам себе закопує і впадає в сплячку. Він місяцями може бути під землею.