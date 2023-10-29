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Луки з секонд-хенду: Ніколас Карма розсекретив вартість образу телеведучої Анни Тульєвої

Неділя 29 жовтня 2023 19:31
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Луки з секонд-хенду: Ніколас Карма розсекретив вартість образу телеведучої Анни Тульєвої Ніколас Карма дізнався вартість образу телеведучої Анни Тульєвої (фото: instagram.com/anntulieva)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - український блогер, який любить питати у зірок про вартість їхніх образів. Він має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", де знаменитості залюбки діляться інформацією.

Про те, скільки коштує образ телеведучої Анни Тульєвої, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look телеведучої Анни Тульєвої

Ніколас питається про вартість нарядів лише у Львові, адже він саме там і живе. Його відео з зірками та перехожими незапалновані, все відбувається дуже неочікувано, але завжди весело та інформативно.

Цього разу у кадр Ніколаса потрапила відома телеведуча Анна Тульєва. Дівчина веде влог "Щоденники Євробачення".

А також Аня співає і вже встигла випустити свій трек під назвою "Дихати".

Блогер підійшов до ведучої у Львові аби дізнатися про те, скільки коштує її образ. Дівчина виявилась дуже балакучою та перед тим, як розповісти, скільки коштує її одяг та аксесуари, Аня зізналась, що вона дивиться Карму і навіть чекає на його сольний концерт.

Отже, загальна сума образу телеведучої становить 6 тисяч 150 гривень.

  • найдорожчим в образі Ані став шкіряний тренч - його вартість 3 тисячі 500 гривень
  • далі за вартістю йде взуття - яке вартує 2 тисячі гривень. Але це подарунок від друга
  • сумка не від бренду Pradа, але з логотипом за 500 гривень
  • і найдешевшим виявився капелюх - його вартість 150 гривень.

Оскільки Анна є доволі балакучою, вона вирішила розповісти Ніколасу, де вона бере всі свої образи для ефірів.

"Моя мама товаришує з однією власницею точки секонд-хенду. І вони разом обирають мені луки на мої ефіри і Тьотя Віта моїй мамі все дарує", - розповідає дівчина

Стиль Анни Тульєвої

Якщо подивитися на Instagram-сторінку Анни, можна помітити, що вона часто обирає класичні вбрання, тобто, костюми, піджаки, сорочки та брюки.

Але рівноцінно Аня й полюбляє носити прості, сучасні речі. Такі як: худі, футболки, модні штани, кросівки.

Луки з секонд-хенду: Ніколас Карма розсекретив вартість образу телеведучої Анни Тульєвої

Стиль Анни Тульєвої (фото: instagram.com/anntulieva)

Раніше ми писали про те, що Ніколас Карма розсекретив вартість образу співачки Fiïnka.

А також розповідали про те, що Ніколас Карма показав, скільки коштує образ скандальної блогерки Юлії Верби.

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