Луки из секонд-хенда: Николас Карма рассекретил стоимость образа телеведущей Анны Тульевой

Николас Карма - украинский блогер, который любит спрашивать у звезд о стоимости их образов. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", где знаменитости охотно делятся информацией.

О том, сколько стоит образ телеведущей Анны Тульевой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look телеведущей Анны Тульевой

Николас спрашивает о стоимости нарядов только во Львове, ведь он именно там и живет. Его видео со звездами и прохожими незапланированы, все происходит очень неожиданно, но всегда весело и информативно.

В этот раз в кадр Николаса попала известная телеведущая Анна Тульева. Девушка ведет влог "Дневники Евровидения".

А также Аня поет и уже успела выпустить свой трек под названием "Дихати".

Блогер подошел к ведущей во Львове, чтобы узнать, сколько стоит ее образ. Девушка оказалась очень болтливой и перед тем, как рассказать, сколько стоит ее одежда и аксессуары, Аня призналась, что она смотрит Карму и даже ждет его сольный концерт.

Общая сумма образа телеведущей составляет 6150 гривен.

самым дорогим в образе Ани стал кожаный тренч - его стоимость 3 тысячи 500 гривен

дальше по стоимости идет обувь - которая стоит 2 тысячи гривен. Но это подарок от друга

сумка не от бренда Pradа, но с логотипом за 500 гривен

и самой дешевой оказалась шляпа - ее стоимость 150 гривен.

Поскольку Анна довольно общительная, она решила рассказать Николасу, где она берет все свои образы для эфиров.

"Моя мама дружит с одной владелицей точки секонд-хенда. И они вместе выбирают мне луки на мои эфиры и Тетя Вита моей маме все дарит", - рассказывает девушка.

Стиль Анны Тульевой

Если посмотреть на Instagram-страницу Анны, можно заметить, что она часто выбирает классические наряды, то есть костюмы, пиджаки, рубашки и брюки.

Но равноценно Аня и любит носить простые, современные вещи. Такие как: худи, футболки, модные брюки, кроссовки.

Стиль Анны Тульевой (фото: instagram.com/anntulieva)