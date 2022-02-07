Лукашенко считает Бога белорусом, а сам бацька - это "божье чудо"

Во время разговора Соловьев спросил у Лукашенко: "То есть Бог сегодня - белорус?", на что тот ответил утвердительно и добавил, что сегодня Господь активно поддерживает руководство республики.

"Да и не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", - сказал самопровозглашенный лидер Беларуси.

Лукашенко считает Бога белорусом (видео: YouTube)

Ранее белорусский пропагандист Григорий Азаренок заявил, что Лукашенко - это "божий дар", которого белорусы должны ещё и заслужить.

"Такое чудо, как в 1994-м, дается народу один раз, так давайте богу спасибо скажем за это дарованное чудо", - отметил Азаренок.