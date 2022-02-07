Лукашенко считает Бога белорусом, а сам бацька - это "божье чудо"

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко считает Бога белорусом.
Об этом он заявил в интервью известному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Во время разговора Соловьев спросил у Лукашенко: "То есть Бог сегодня - белорус?", на что тот ответил утвердительно и добавил, что сегодня Господь активно поддерживает руководство республики.
"Да и не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", - сказал самопровозглашенный лидер Беларуси.
Лукашенко считает Бога белорусом (видео: YouTube)
Ранее белорусский пропагандист Григорий Азаренок заявил, что Лукашенко - это "божий дар", которого белорусы должны ещё и заслужить.
"Такое чудо, как в 1994-м, дается народу один раз, так давайте богу спасибо скажем за это дарованное чудо", - отметил Азаренок.
Напомним, Лукашенко оскандалился "имперским" заявлением. Он назвал назвал польский Белосток и столицу Литвы Вильнюс, а также земли вокруг - белорусскими.
Такое заявление прозвучало от самопровозглашенного президента на форуме патриотических сил, который проходил на стадионе в Минске.
Ранее Александр Лукашенко выдал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и людях, которые голодают. Он заявил, что украинцев насчитываются миллионы, которые голодают и нуждаются в еде в Украине.