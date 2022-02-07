Лукашенко вважає Бога білорусом, а сам бацька - це "боже диво"

Під час розмови Соловйов запитав у Лукашенка: "тобто Бог сьогодні - Білорус?", на що той відповів ствердно і додав, що сьогодні Господь активно підтримує керівництво республіки.

"Та й не тільки сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще подекуди допомагає", - сказав самопроголошений лідер Білорусі.

Лукашенко вважає Бога білорусом (відео: YouTube)

Раніше білоруський пропагандист Григорій Азаренок заявив, що Лукашенко - це "божий дар", якого білоруси повинні ще й заслужити.

"Таке диво, як в 1994-му, дається народу один раз, так давайте богу спасибі скажемо за це дароване диво", - зазначив Азаренок.