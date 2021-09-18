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Лукашенко оскандалился "имперским" заявлением: Вильнюс и Белосток - белорусские земли

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Минск, Суббота 18 сентября 2021 13:34
Лукашенко оскандалился "имперским" заявлением: Вильнюс и Белосток - белорусские земли Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Владимир Костырин

Александр Лукашенко назвал польский Белосток и столицу Литвы Вильнюс, а также земли вокруг - белорусскими. Такое высказывание самопровозглашенного президента прозвучало на форуме патриотических сил на стадионе в Минске.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале белорусского телеканала "Пул Первого".

"Я повторю, что говорил не раз - соседи наши нам даны от Бога. Как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе", - заявил Лукашенко.

И тут же, озвучивая намек на территориальные претензии, он заверил, что Беларусь "никогда не зарилась на чужой каравай или клочок земли - нам своего хватает".

"Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белостокщина - это белорусские земли. Что Вильна - это тоже белорусский город и земли вокруг", - рассказал Лукашенко.

После этого политик подчеркнул, что конфессиональное равновесие и национальное единство является "основой белорусского общества".

"Все мы живущие на этой земле люди - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это - нерушимо. Это - навсегда!" - акцентировал он.

Отметим, что скандальное заявление о польских и литовских городах Лукашенко сделал 17 сентября, в новоучрежденный в Беларуси праздник День народного единства. Между тем, в годы Второй мировой войны в 1939-м как раз 17 сентября войска СССР вторглись в Польшу.

Видео: Лукашенко отличился высказыванием о Белостоке и Вильнюсе, назвав их белорусскими землями

Ранее премьер Польши заявил, что Беларусь вывезла с Ближнего востока не менее 10 тысяч мигрантов для гибридной атаки на европейские страны.

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