Лукашенко выдал фейк об украинцах: "вымаливают кусок хлеба, а олигархи вывозят чернозем"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и голодных людях. Как сообщил он, "счет тех, кто нуждается в пище, идет на миллионы".
Об этом Лукашенко сказал на встрече с парламентариями в Доме правительства, трансляция которой не проводилась, но его цитаты опубликовал Telegram-канал "Инсайдер".
Так, среди других высказываний нынешний глава Беларуси удивил оценкой экономического положения в Украине.
"Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем", - сказал он.
Кроме того, Лукашенко не смог оставить без внимания и тему санкций против руководства Беларуси. Комментируя этот вопрос, он как всегда начал критиковать Европу.
"На Западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша взбешенно требовали санкций. Польша вообще ведет себя разнузданно", - высказался он.
В комментариях пользователи поражены тем, что сказал Лукашенко. Кроме того, они не понимают, с чего президент это взял. Ведь никаких доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не показал.
- Вот это фантазия. Не там применение ей нашел. Ошибся гражданин
- Дайте ссылку на цирк. Не могу найти, где он рассказывал байки
- Попкорна мало взяла. А вторая серия будет?
- Ложь чистой воды
- Где же фотографии этих голодных голодранцев. Где доказательства? Таракан никогда не был аристократом, которому можно было бы верить на слово
- Это ему написали или опять читать перестал и деда понесло?
Как сообщали ранее, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
Также напомним, Лукашенко обвинил нашу страну в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке