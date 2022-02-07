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Лукашенко считает Бога белорусом, а сам бацька - это "божье чудо"

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Беларусь, Понедельник 07 февраля 2022 16:02
Лукашенко считает Бога белорусом, а сам бацька - это "божье чудо" Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Styler

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко считает Бога белорусом.

Об этом он заявил в интервью известному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Во время разговора Соловьев спросил у Лукашенко: "То есть Бог сегодня - белорус?", на что тот ответил утвердительно и добавил, что сегодня Господь активно поддерживает руководство республики.

"Да и не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", - сказал самопровозглашенный лидер Беларуси.

Лукашенко считает Бога белорусом (видео: YouTube)

Ранее белорусский пропагандист Григорий Азаренок заявил, что Лукашенко - это "божий дар", которого белорусы должны ещё и заслужить.

"Такое чудо, как в 1994-м, дается народу один раз, так давайте богу спасибо скажем за это дарованное чудо", - отметил Азаренок.

Напомним, Лукашенко оскандалился "имперским" заявлением. Он назвал назвал польский Белосток и столицу Литвы Вильнюс, а также земли вокруг - белорусскими.

Такое заявление прозвучало от самопровозглашенного президента на форуме патриотических сил, который проходил на стадионе в Минске.

Ранее Александр Лукашенко выдал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и людях, которые голодают. Он заявил, что украинцев насчитываются миллионы, которые голодают и нуждаются в еде в Украине.

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