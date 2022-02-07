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Лукашенко вважає Бога білорусом, а сам бацька - це "боже диво"

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Білорусь, Понеділок 07 лютого 2022 16:02
Лукашенко вважає Бога білорусом, а сам бацька - це "боже диво" Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Styler

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає Бога білорусом.

Про це він заявив в інтерв'ю відомому російському пропагандистові Володимиру Соловйову.

Під час розмови Соловйов запитав у Лукашенка: "тобто Бог сьогодні - Білорус?", на що той відповів ствердно і додав, що сьогодні Господь активно підтримує керівництво республіки.

"Та й не тільки сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще подекуди допомагає", - сказав самопроголошений лідер Білорусі.

Лукашенко вважає Бога білорусом (відео: YouTube)

Раніше білоруський пропагандист Григорій Азаренок заявив, що Лукашенко - це "божий дар", якого білоруси повинні ще й заслужити.

"Таке диво, як в 1994-му, дається народу один раз, так давайте богу спасибі скажемо за це дароване диво", - зазначив Азаренок.

Нагадаємо, Лукашенко оскандалився "імперською" заявою. Він назвав назвав Польський Білосток і столицю Литви Вільнюс, а також землі навколо - білоруськими.

Така заява прозвучала від самопроголошеного президента на форумі патріотичних сил, який проходив на стадіоні в Мінську.

Раніше Олександр Лукашенко видав фейк про нібито тотальні злидні в Україні і людей, які голодують. Він заявив, що українців нараховуються мільйони, які голодують і потребують їжі в Україні.

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