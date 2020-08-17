У Лукашенко нашли дворец в России площадью в два гектара (видео)

Лукашенко имеет дом под Москвой (фото: kremlin.ru)

В сети показали резиденцию Лукашенко под Москвой

Президент Беларуси Александр Лукашенко, против режима которого восстали местные жители, как оказалось, имеет шикарную резиденцию в Подмосковье. Как утверждают журналисты издания "360 tv", огромная вилла находится в поселке Салтыковка и ее называют называют "загородным посольством Беларуси".

"Большое трехэтажное здание обнесено высоким забором. По всему периметру — видеокамеры. Территория большая и зеленая. Охранник одного из соседних домов рассказал, что к участку периодически приезжают машины с белорусскими номерами и дачу в поселке Салтыковка считают "загородным посольством Белоруссии". Здание точно не заброшенное, там постоянно кто-то есть", - рассказывают журналисты издания.

У Лукашенко есть дворец в России

Стоит отметить, что Балашиха - это не супер дорогое место, оно считается недорогим и непрестижным, а также очень густонаселенным из-за своей дешевизны.

В декабре 2019 года главная белорусская государственная нефтеперерабатывающая компания "Нафтан" выставила на продажу расположенный тут особняк, который официально записан на нее. Тогда дом продавали за 297 млн рублей, в феврале 2020-го продавец снизил цену до 267 млн — ту же цену запрашивали за владение до 4 августа.

С 2001 по 2007 годы так называемая вилла Лукашенка принадлежала российской компании "Лукойл". Речь идет о трехэтажном строении в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи.

Дом Лукашенко в Подмосковье (фото: mk.ru)

В данный момент особняк с продажи снят, хотя в поисковых системах ссылку на него найти можно.

Общая площадь участка составляет 2 гектара, основного дома — 2156 кв. м, в нем расположено 14 отдельных номеров. На территории есть еще и гостевой дом площадью 210 кв. м.

Как мы ранее писали, белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз исключил возможность проведения новых выборов в Беларуси. По его словам, он ничего не будет делать под давлением.