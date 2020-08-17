У Лукашенка знайшли палац в Росії площею в два гектари (відео)

Лукашенко має будинок під Москвою (фото: kremlin.ru)

У мережі показали резиденцію Лукашенко під Москвою

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, проти режиму якого повстали місцеві жителі, як виявилося, має шикарну резиденцію в Підмосков'ї. Як стверджують журналісти видання "360 tv", величезна вілла знаходиться в селищі Салтиковка і її називають називають "заміським посольством Білорусі".

"Велика триповерхова будівля обнесена високим парканом. По всьому периметру — відеокамери. Територія велика і зелена. Охоронець одного з сусідніх будинків розповів, що до ділянки періодично приїжджають машини з білоруськими номерами і дачу в селищі Салтиковка вважають "заміським посольством Білорусі". Будівля точно не занедбана, там постійно хтось є", - розповідають журналісти видання.

У Лукашенка є палац в Росії

Варто відзначити, що Балашиха - це не супер дороге місце, воно вважається недорогим і непрестижним, а також дуже густонаселеним через свою дешевизну.

У грудні 2019 року головна білоруська державна нафтопереробна компанія "Нафтан" виставила на продаж розташований тут особняк, який офіційно записаний на неї. Тоді будинок продавали за 297 млн рублів, в лютому 2020-го продавець знизив ціну до 267 млн — ту ж ціну просили за володіння до 4 серпня.

З 2001 по 2007 роки так звана вілла Лукашенка належала російській компанії "Лукойл". Мова йде про триповерхову будову в мікрорайоні Салтиковка підмосковної Балашихи.

Будинок Лукашенко в Підмосков'ї (фото: mk.ru)

В цей момент особняк з продажу знято, хоча в пошукових системах посилання на нього можна знайти.

Загальна площа ділянки складає 2 га, основного будинку — 2156 кв. м, у ньому розташовано 14 окремих номерів. На території є ще й гостьовий будинок площею 210 кв. м.

Як ми раніше писали, білоруський президент Олександр Лукашенко в черговий раз виключив можливість проведення нових виборів у Білорусі. За його словами, він нічого не буде робити під тиском.