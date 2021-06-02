Під Луганськом на розкопках скіфського кургану знайшли вівтар для жертвоприношень

Під Луганськом почалися археологічні розкопки скіфського кургану, якому близько 2,5 тисячі років, і вже з'явилися перші знахідки. У стародавньому похованні між селами Хомівка та Преображенне у Сватівському районі було виявлено жертовник для проведення ритуалів та зброю.

Про це передає " Суспільне ".

У роботах беруть участь студенти та викладачі двох вишів Луганської та Донецької областей - Східноукраїнського національного університету імені Даля та Горлівського інституту іноземних мов (базується зараз у Бахмуті).

Як розповів керівник групи дослідників, професор СНУ ім. Даля Юрія Бровендер, курган може належати до періоду бронзи та датується приблизно IV-V століттям до нашої ери.

Археологи сподіваються розшукати на цьому місці цілий комплекс скіфських поховань - близько 15 могильників з артефактами.

В одному з них вже знайшли бронзовий наконечник стріли, і кам'яне блюдо - вівтар. Цей ритуальний посуд, як правило, використовували для приношення в жертву дрібної рогатої худоби, пояснив професор кафедри історії та археології.

"Зараз ми вирівнюємо по материку, прибираємо все зайве, що не потрібно, щоб розчистити материк, далі будемо зачищати, виявляти поховальні плями та безпосередньо розкопувати поховання", - розповіла студентка СНУ Валерія Трофименко.

Розкопки триватимуть до кінця червня, після чого всі знахідки виставлять для перегляду місцевими жителями.

Археологічні розкопки на місці скіфського кургану у Сватівському районі під Луганськом (фото: suspilne.media)