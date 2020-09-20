Под Луганском нашли сакральный круг в скифском кургане: защищал живых от душ умерших

Археологи нашли под Луганском скифский сакральный круг (коллаж: РБК-Украина / фото: svatove.city)

Археологи рассказали об интересных находках на раскопках скифского кургана - "ровесника" первых пирамид в Египте

Археологи на раскопках скифского кургана возрастом 4-4,5 тысячи лет в Нижней Дуванке под Луганском обнаружили девять захоронений с человеческими останками и артефакты.

Также ученые смогли выяснить важные нюансы погребальных обрядов скифов и как они защищали мир живых от мертвых. О результатах трехнедельных исследований в Сватовском районе рассказал руководитель экспедиции Юрий Бровендер, передает "Сватове.City".

Во время презентации доктор исторических наук, профессор кафедры истории и археологии Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля отметил, что в трех из девяти захоронений на кургане были похоронены дети.

"По итогам экспедиции скажу, что результаты интересны. Нынешним исследованием Нижнедуванского кургана интересовались мои коллеги из института археологии Малой академии наук. Объяснялась это внимание тем, что курган имеет редкую конструкцию. Именно из-за этого рва, который мы нашли вокруг центрального захоронения. Обычно они встречаются в захоронениях эпохи раннего железного века", - отметил Бровендер.

В центральном захоронении обнаружили останки девочки 7-9 лет.

Конструкция относится к катакомбной культуре - вокруг него сделали ров, а сверху была насыпь.

"То есть для такого захоронения тогда было потрачено немало сил. А из инвентаря - только обломок керамики с древесным углем, жаровня. То есть окуривали захоронения, освобождая от злых духов. Очевидно, таким был обряд захоронения. Территория внутри рва - сакральное пространство. Для того чтобы душа умершего ребенка не могла выйти за него и забрать души живых детей. То есть этот сакральный круг делали для того, чтобы защитить живых детей", - объяснил ученый.

Также Бровендер рассказал, что в Нижней Дуванке много детских захоронений. Останки детей, которые нашли в нынешнем кургане и во время раскопок в 2019 году, принадлежат детям от 5 и менее лет до подросткового возраста.

"Этому кургана ориентировочно 4-4,5 тысяч лет. И это время правления фараонов и строительства первых пирамид в Египте. Это третье тысячелетие до нашей эры", - обратил внимание археолог.

Кроме захоронений в кургане нашли гранитную каменный топор-молоток и восемь сосудов с орнаментами. Находки передадут в музей Восточноукраинского национального университета, который откроют к 100-летию вуза.

В нынешних исследованиях также приняли участие студенты этого университета и старшеклассники местной школы.

В следующем году археологи планируют снова приехать с экспедицией в Сватовский район, чтобы исследовать 50-метровый курган возле Хомовки и искать памятник славянского периода.

Археологи обнаружили под Луганском курган скифов и захоронения с артефактами и сакральный круг, которому 4,5 тысячи лет (фото: svatove.city)

Напомним, недавно на месте уникального святилища в Украине обнаружили уникальные артефакты.

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