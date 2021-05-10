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Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: "так было принято у нас" (фото)

Новина українською → Луганская область, Понедельник 10 мая 2021 00:39
Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: "так было принято у нас" (фото) Фото: в Луганске на кладбище поминали умерших и отмечали Пасху (Евгений Сафонов, birdinflight.imgix.net)
Автор: Владимир Костырин

В Пасхальную неделю и в поминальные дни - Красная горка, Проводы или по церковному Радоница - на Донбассе часто ходили на кладбище и в сам праздник Воскрешения Христа, и уже на Гробки. Луганчанин рассказал особенности поминовение усопших на Донбассе в пасхальный период.

Журналист Евгений Сафонов также опубликовал целую серию соответствующих фото в материале на сайте Bird In Flight.

Представленные кадры, как отмечается, охватывают период 1990-х годов в Луганске.

Как рассказал Сафонов, было принято приносить на кладбище обильные угощения для себя и покойного родственника, и около могил устраивали широкие трапезы, употребляли спиртное.

"Естественно смотрелись бутылки с водкой и столы с едой на кладбище и именно на Пасху - так было принято у нас на Донбассе. Все христосовались - целовались и угощали друг друга на могилках своих родственников. Некоторые напивались до полусмерти, чтобы воскреснуть на следующее утро", - пишет журналист.

Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: &quot;так было принято у нас&quot; (фото)Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: &quot;так было принято у нас&quot; (фото)Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: &quot;так было принято у нас&quot; (фото)

Луганчанин показал, как в 1990-х отмечали Пасху на кладбище (фото: Евгений Сафонов / birdinflight.imgix.net)

Священники в 2000-х призвал верующих поминать усопших через неделю после Пасхи - на Красную горку, как называли поминальную неделю.

"Люди послушались и стали ходить и на Пасху, и на Гробки", - рассказал он.

Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: &quot;так было принято у нас&quot; (фото)Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: &quot;так было принято у нас&quot; (фото)Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: &quot;так было принято у нас&quot; (фото)Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: &quot;так было принято у нас&quot; (фото)Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: &quot;так было принято у нас&quot; (фото)Луганчанин раскрыл особенности поминальных дней на Донбассе: &quot;так было принято у нас&quot; (фото)

На Донбассе 1990-х отмечали Пасху на кладбище (фото: Евгений Сафонов / birdinflight.imgix.net)

Напомним, ранее священник рассказал, как на Радоницу почтить память умерших и что строго запрещено делать на кладбище.

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Новости Украины Жизнь Луганск Донбасс Пасха кладбище поминальные дни Радоница
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