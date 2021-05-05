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Радоница 2021: как почтить память умерших и что строго запрещено делать на кладбище

Новина українською → Среда 05 мая 2021 19:48
Радоница 2021: как почтить память умерших и что строго запрещено делать на кладбище Коллаж РБК-Украина: Радоница 2021 в Украине
Автор: Владимир Костырин

11 мая в Украине православные христиане отметят Радоницу - поминовение усопших, что также называют Проводы или Гробки, в зависимости от регионов. В церковных календарях Радоница всегда припадает на вторник, то есть на 9-й день после Пасхи, Проводы - на второе воскресенье после праздника или на понедельник (9-10 мая), а Красная горка - на воскресенье (9 мая).

Как нужно поминать своих умерших родных и близких, посещая кладбища, что можно нести к могилам, а что категорически нельзя делать - читайте ниже в нашем материале.

Отметим, что в 2021 году во многих областях еще были ослаблены карантинные ограничения, и кладбища останутся открытыми для посещения в дни поминания предков. В то же время власти призывают не забывать о мерах профилактики COVID-19, и избегать скопления людей.

Свои рекомендации дали и священники, которые обратили внимание на ряд "популярных" нарушений церковных канонов людьми на кладбищах во время почитания памяти усопших.

Как следует поминать умерших и что нельзя делать на Радоницу

Как рассказал митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, обычно Радоница (Проводы) напоминают большое межсемейное застолье: родственники кладут поверх могилы сладости и яйца, и сами садятся "пообедать" рядом, передает "Про все". Однако Православная церковь выступает против такого формата.

"Прежде всего мы советуем начинать поминальный день в храме, а не у гроба. Поскольку в Фомино воскресенье (9 мая - Красная горка, или Фомин день воскресенье 2-е пo Пасхе, - Ред.) в храмах служат панихиды в память о почивших родных", - рассказал он.

Митрополит добавил, что в случае, если верующий не можете прийти в воскресенье в церковь, можно посетить храм за несколько дней до проводов, и заказать панихиду.

"После нее можно идти на кладбище, потому что по правилам на него ходят, чтобы закончить начатую в церкви молитву. Для этого и наши священники следуют: чтобы окропить могилы святой водой, чтобы помолиться на кладбище", - говорит священнослужитель.

Отец Иоанн подчеркивает, что формат проводов на кладбищах должен отличаться от того, к которому украинцы привыкли.

"Возлагать еду на могилы - не православно, ее вообще нельзя класть поверх могилы. Мы не поддерживаем переедание и "напивание" на могилах, тем более когда после людей остается куча еды и мусора на гробах и около них", - отметил протоиерей.

Народные традиции поминания усопших, суеверия и предостережения

  • Издавна в народе считается, что на кладбище нужно приходить с угощениями для усопших, которые оставляют около могилы у надгробия. Часто для этого берут сладости и мучные изделия (хлеб, освещенные паски), спиртное (как правило - водку). Если покойный при жизни курил, приносят и сигарету. Также часто родственники кушают и пьют возле могилы, таким образом словно вместе с покойным.
  • Между тем, такой обычай восходит еще к языческим тризнам, и церковь не поощряет эти действия.
  • Негласным запретом при посещении кладбища считаются громкие разговоры или веселье. В то же время не принято слишком ярко выражать свою скорбь, иначе, как некоторые верят, это может потревожить душу умершего, и покойник может попытаться "забрать" шумного живого к себе на тот свет.
  • Суеверные говорят, что ни в коем случае нельзя оборачиваться, покидая кладбище. В противном случае существует опасность увлечь за собой душу умершего и привести ее домой.
  • Бытует миф, что кладбища представляют особую угрозу для беременных, младенцев и маленьких детей до 7 лет. Считается, что новая душа, которая должна прийти в этот мир, заставляет мертвых вспомнить о земной жизни и вызывает в них сильную зависть, и они могут попытаться забрать ее к себе. Также говорят, что у маленьких детей связь их души с телом еще недостаточно окрепла, и это делает их уязвимыми к злым силам.

Напомним, что в Украине появился новый праздник, и впервые его отметят уже в мае.

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