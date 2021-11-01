"Лучший тыквенный кекс в вашей жизни!": Клопотенко дал рецепт роскошной выпечки

Ингредиенты для кекса:

Тыква - 350 г

Розмарин - 1 веточка

Соль - 1 щепотка

Сахар - 1 щепотка

Цедра 1 апельсина

Яйцо - 2 шт.

Соль - 1/2 ч. л.

Масло растительное - 100 мл (+1 ст. л. для смазывания формы)

Сахар - 150 г

Тертый мускатный орех - 1/3 ч. л.

Мука - 250 г

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Пошаговое приготовление выпечки

Запеките порезанную тыкву со щепоткой соли, сахара и веточкой розмарина в духовке при температуре 180 градусов, чтобы она стала мягкой.

Натрите в емкость, где будете смешивать тесто, цедру одного апельсина и мускатный орех. Смешайте ингредиенты для кекса в этом сосуде: измельченная в блендере запеченная тыква, соль, яйца, сахар. Размешайте и добавьте масло, снова размешайте.

Добавьте муку, разрыхлитель, перемешайте и отправьте в духовку. Можно использовать для этого форму для кекса. Поставьте выпекаться в духовку при температуре 180 градусов на 50 минут.

Ваш лучший тыквенный кекс готов!

Смотрите на видео ниже рецепт тыквенного кекса от известного кулинара.