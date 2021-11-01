"Лучший тыквенный кекс в вашей жизни!": Клопотенко дал рецепт роскошной выпечки

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить самый вкусный тыквенный кекс, в котором, как это ни парадоксально, совсем не будет чувствоваться тыква. Ресторатор уверяет, что этот рецепт станет для вас одним из самых любимых.
Об этом победитель МастерШеф рассказал на личном YouTube-канале.
Запеките порезанную тыкву со щепоткой соли, сахара и веточкой розмарина в духовке при температуре 180 градусов, чтобы она стала мягкой.
Натрите в емкость, где будете смешивать тесто, цедру одного апельсина и мускатный орех. Смешайте ингредиенты для кекса в этом сосуде: измельченная в блендере запеченная тыква, соль, яйца, сахар. Размешайте и добавьте масло, снова размешайте.
Добавьте муку, разрыхлитель, перемешайте и отправьте в духовку. Можно использовать для этого форму для кекса. Поставьте выпекаться в духовку при температуре 180 градусов на 50 минут.
Ваш лучший тыквенный кекс готов!
Смотрите на видео ниже рецепт тыквенного кекса от известного кулинара.
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