Клопотенко поделился рецептом ленивых голубцов: просто, быстро и фантастически вкусно!

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить роскошные ленивые голубцы. Это просто, невероятно вкусно и быстро. А основные ингредиенты всем знакомы – капуста, рис и фарш.

Об этом кулинар рассказал на своем сайте .

Ингредиенты для голубцов:

Рис – 125 г

Вода – 250 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сливочное масло – 50-70 г

Капуста белокочанная (маленькая) – половина кочана

Фарш Телячий или ассорти – 500 г

Кориандр молотый – 1/2 ч. л.

Томаты в собственном соку – 400 г

Сметана – 200 г

Подсолнечное масло – 2-3 ст. л.

Соль и перец по вкусу

Вот так будет выглядеть готовое блюдо:

Фото: Ленивые голубцы по рецепту Клопотенко (klopotenko.com)

Пошаговое приготовление

Хорошо промойте рис и залейте его холодной водой в соотношении 1:2. Подсолите слегка и варите 5 минут под закрытой крышкой после закипания. Снимите с огня и оставьте на 15 минут, чтобы рис дошел до готовности.

Тем временем подготовьте остальные ингредиенты. Можно использовать готовый говяжий телячий фарш или ассорти. А можете приготовить его самостоятельно из 500 г постной мякоти свинины, понадобится 500 г. Лук нарежьте мелким кубиком. Морковь натрите на крупной терке, а половину кочана капусты нашинкуйте помельче ножом.

Растопите 50-70 г сливочного масла на сковороде и припустите лук до мягкости и прозрачности. Добавьте в сковороду морковь и тушите 3 минуты. Введите нашинкованную капусту и тушите все вместе до мягкости капусты в течение 5-7 минут, чтобы голубцы получились сочными и нежными. Время тушения зависит от сорта капусты. Пробуйте ее и тушите чуть больше или чуть меньше указанного времени. Доведите овощи до вкуса солью и перцем.

В большой миске соедините остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте к голубцам половину чайной ложки молотого кориандра.

Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие ленивые голубцы любой формы, к примеру, в форме продолговатых котлет.

Керамическую форму для запекания смажьте 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выкладывайте ленивые голубцы в один слой очень близко друг к другу.

Для заливки соедините предварительно нарезанные томаты в собственном соку (400 г) с 200 г сметаны. Добавьте соль и перец, хорошо перемешайте.

Этой смесью залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке на 180 градусах в течение 45-50 минут.