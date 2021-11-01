RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Найкращий гарбузовий кекс у вашому житті!": Клопотенко дав рецепт розкішної випічки

Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати найсмачніший гарбузовий кекс, в якому, як це не парадоксально, зовсім не буде відчуватися гарбуз. Ресторатор запевняє, що цей рецепт стане для вас одним з найулюбленіших.

Про це переможець МастерШеф розповів на особистому YouTube-каналі.

Інгредієнти для кексу:

  • Гарбуз - 350 г
  • Розмарин - 1 гілочка
  • Сіль - 1 дрібка
  • Цукор - 1 дрібка
  • Цедра 1 апельсина
  • Яйце - 2 шт.
  • Сіль - 1/2 ч. л.
  • Олія - 100 мл (+1 ст. л. для змащування форми)
  • Цукор - 150 г
  • Тертий мускатний горіх - 1/3 ч. л.
  • Борошно - 250 г
  • Розпушувач - 1,5 ч. л.

Покрокове приготування випічки

Запечіть порізаний гарбуз з дрібкою солі, цукру і гілочкою розмарину в духовці при температурі 180 градусів, щоб він став м'яким.

Натріть в ємність, де будете змішувати, тісто цедру одного апельсину і мускатний горіх. Змішайте інгредієнти для кексу в цій посудині: подрібнений в блендері запечений гарбуз, сіль, яйця, цукор. Розмішайте і додайте олію, знову розмішайте.

Додайте муку, розпушувач, перемішайте і відправте в духовку. Можна використати для цього форму для кексу. Поставте випікатися в духовку при температурі 180 градусів на 50 хвилин.

Ваш найкращий гарбузовий кекс готовий!

Дивіться на відео нижче рецепт гарбузового кексу від відомого кулінара.

Раніше гастродослідниця представила рецепт домашньої локшини за старовинним українським рецептом.

Також Клопотенко розповів, як приготувати смачнющі ліниві голубці.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти