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"Лучший тыквенный кекс в вашей жизни!": Клопотенко дал рецепт роскошной выпечки

Новина українською →
Понедельник 01 ноября 2021 08:34
"Лучший тыквенный кекс в вашей жизни!": Клопотенко дал рецепт роскошной выпечки Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить самый вкусный тыквенный кекс, в котором, как это ни парадоксально, совсем не будет чувствоваться тыква. Ресторатор уверяет, что этот рецепт станет для вас одним из самых любимых.

Об этом победитель МастерШеф рассказал на личном YouTube-канале.

Ингредиенты для кекса:

  • Тыква - 350 г
  • Розмарин - 1 веточка
  • Соль - 1 щепотка
  • Сахар - 1 щепотка
  • Цедра 1 апельсина
  • Яйцо - 2 шт.
  • Соль - 1/2 ч. л.
  • Масло растительное - 100 мл (+1 ст. л. для смазывания формы)
  • Сахар - 150 г
  • Тертый мускатный орех - 1/3 ч. л.
  • Мука - 250 г
  • Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Пошаговое приготовление выпечки

Запеките порезанную тыкву со щепоткой соли, сахара и веточкой розмарина в духовке при температуре 180 градусов, чтобы она стала мягкой.

Натрите в емкость, где будете смешивать тесто, цедру одного апельсина и мускатный орех. Смешайте ингредиенты для кекса в этом сосуде: измельченная в блендере запеченная тыква, соль, яйца, сахар. Размешайте и добавьте масло, снова размешайте.

Добавьте муку, разрыхлитель, перемешайте и отправьте в духовку. Можно использовать для этого форму для кекса. Поставьте выпекаться в духовку при температуре 180 градусов на 50 минут.

Ваш лучший тыквенный кекс готов!

Смотрите на видео ниже рецепт тыквенного кекса от известного кулинара.

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Также Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшие ленивые голубцы.

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