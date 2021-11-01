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"Найкращий гарбузовий кекс у вашому житті!": Клопотенко дав рецепт розкішної випічки

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Понеділок 01 листопада 2021 08:34
"Найкращий гарбузовий кекс у вашому житті!": Клопотенко дав рецепт розкішної випічки Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати найсмачніший гарбузовий кекс, в якому, як це не парадоксально, зовсім не буде відчуватися гарбуз. Ресторатор запевняє, що цей рецепт стане для вас одним з найулюбленіших.

Про це переможець МастерШеф розповів на особистому YouTube-каналі.

Інгредієнти для кексу:

  • Гарбуз - 350 г
  • Розмарин - 1 гілочка
  • Сіль - 1 дрібка
  • Цукор - 1 дрібка
  • Цедра 1 апельсина
  • Яйце - 2 шт.
  • Сіль - 1/2 ч. л.
  • Олія - 100 мл (+1 ст. л. для змащування форми)
  • Цукор - 150 г
  • Тертий мускатний горіх - 1/3 ч. л.
  • Борошно - 250 г
  • Розпушувач - 1,5 ч. л.

Покрокове приготування випічки

Запечіть порізаний гарбуз з дрібкою солі, цукру і гілочкою розмарину в духовці при температурі 180 градусів, щоб він став м'яким.

Натріть в ємність, де будете змішувати, тісто цедру одного апельсину і мускатний горіх. Змішайте інгредієнти для кексу в цій посудині: подрібнений в блендері запечений гарбуз, сіль, яйця, цукор. Розмішайте і додайте олію, знову розмішайте.

Додайте муку, розпушувач, перемішайте і відправте в духовку. Можна використати для цього форму для кексу. Поставте випікатися в духовку при температурі 180 градусів на 50 хвилин.

Ваш найкращий гарбузовий кекс готовий!

Дивіться на відео нижче рецепт гарбузового кексу від відомого кулінара.

Раніше гастродослідниця представила рецепт домашньої локшини за старовинним українським рецептом.

Також Клопотенко розповів, як приготувати смачнющі ліниві голубці.

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