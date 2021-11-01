"Найкращий гарбузовий кекс у вашому житті!": Клопотенко дав рецепт розкішної випічки
Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати найсмачніший гарбузовий кекс, в якому, як це не парадоксально, зовсім не буде відчуватися гарбуз. Ресторатор запевняє, що цей рецепт стане для вас одним з найулюбленіших.
Про це переможець МастерШеф розповів на особистому YouTube-каналі.
Інгредієнти для кексу:
- Гарбуз - 350 г
- Розмарин - 1 гілочка
- Сіль - 1 дрібка
- Цукор - 1 дрібка
- Цедра 1 апельсина
- Яйце - 2 шт.
- Сіль - 1/2 ч. л.
- Олія - 100 мл (+1 ст. л. для змащування форми)
- Цукор - 150 г
- Тертий мускатний горіх - 1/3 ч. л.
- Борошно - 250 г
- Розпушувач - 1,5 ч. л.
Покрокове приготування випічки
Запечіть порізаний гарбуз з дрібкою солі, цукру і гілочкою розмарину в духовці при температурі 180 градусів, щоб він став м'яким.
Натріть в ємність, де будете змішувати, тісто цедру одного апельсину і мускатний горіх. Змішайте інгредієнти для кексу в цій посудині: подрібнений в блендері запечений гарбуз, сіль, яйця, цукор. Розмішайте і додайте олію, знову розмішайте.
Додайте муку, розпушувач, перемішайте і відправте в духовку. Можна використати для цього форму для кексу. Поставте випікатися в духовку при температурі 180 градусів на 50 хвилин.
Ваш найкращий гарбузовий кекс готовий!
Дивіться на відео нижче рецепт гарбузового кексу від відомого кулінара.
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