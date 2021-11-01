"Найкращий гарбузовий кекс у вашому житті!": Клопотенко дав рецепт розкішної випічки

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати найсмачніший гарбузовий кекс, в якому, як це не парадоксально, зовсім не буде відчуватися гарбуз. Ресторатор запевняє, що цей рецепт стане для вас одним з найулюбленіших.

Про це переможець МастерШеф розповів на особистому YouTube-каналі.

Інгредієнти для кексу:

Гарбуз - 350 г

Розмарин - 1 гілочка

Сіль - 1 дрібка

Цукор - 1 дрібка

Цедра 1 апельсина

Яйце - 2 шт.

Сіль - 1/2 ч. л.

Олія - 100 мл (+1 ст. л. для змащування форми)

Цукор - 150 г

Тертий мускатний горіх - 1/3 ч. л.

Борошно - 250 г

Розпушувач - 1,5 ч. л.

Покрокове приготування випічки

Запечіть порізаний гарбуз з дрібкою солі, цукру і гілочкою розмарину в духовці при температурі 180 градусів, щоб він став м'яким.

Натріть в ємність, де будете змішувати, тісто цедру одного апельсину і мускатний горіх. Змішайте інгредієнти для кексу в цій посудині: подрібнений в блендері запечений гарбуз, сіль, яйця, цукор. Розмішайте і додайте олію, знову розмішайте.

Додайте муку, розпушувач, перемішайте і відправте в духовку. Можна використати для цього форму для кексу. Поставте випікатися в духовку при температурі 180 градусів на 50 хвилин.

Ваш найкращий гарбузовий кекс готовий!

Дивіться на відео нижче рецепт гарбузового кексу від відомого кулінара.