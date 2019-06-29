Найкращий спосіб захиститися: Супрун розповіла, як вберегтися від укусів кліщів

Супрун про укуси кліщів (фото: РБК-Україна)

Супрун дала ряд важливих рекомендацій

Уляна Супрун нагадала українцям, як уберегтися від кліщів та розповіла про базові правила безпеки, яких слід дотримуватися під час вилазки на природу. Відповідний пост експерт опублікувала у соцмережі Instagram.

Найкращий спосіб захиститися від кліщів, за словами Супрун, надягати на відпочинок у лісі або парку максимально закритий одяг. Також бажано вибирати світлі речі - на їх фоні буде легше помітити кліща.

Не варто забувати і про засоби захисту від кліщів - у вигляді аерозолю або мазі. Одяг після прогулянки слід відразу ж випрати, а речі, які брали з собою, уважно оглянути.

"Укус кліща не завжди можна помітити, адже тварина виділяє анестизуючу рідину, яка робить момент укусу практично безболісним. За кілька годин на місці укусу виникає почервоніння, свербіж, а сам кліщ стає більше. Але кусати людей можуть і зовсім малі кліщі - вони майже прозорі і малопомітні", - зазначено в пості.

Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі" кліща і своєчасно не помітили це:

Звернутися в найближчий травмпункт. Там кліща видалять, оброблять місце укусу і нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо немає такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити найближче до шкіри. Після того, як кліща видалили, змастіть це місце антисептичним розчином.

Якщо частина кліща залишилася всередині, його необхідно видалити голкою, обробленою антисептиком.

Експерт зазначає, що зазвичай процес зараження триває від 24 до 36-48 годин, але інкубаційний період хвороби може бути і значно довше. Симптоми хвороби не завжди виявляються відразу, тому варто певний час після видалення стежити за самопочуттям.

Супрун про укуси кліщів ( фото: facebook.com/ulanasuprun)

Увагу варто звернути на такі симптоми як: підвищення температури, біль у тілі, втома, характерне почервоніння, яке нагадує стрілецьку мішень. При дотриманні всіх перерахованих вище пунктів, відпочинок обіцяє бути приємним і безпечним.

Раніше Уляна Супрун розповіла, що потрібно робити, якщо вкусила змія.

Ми писали про те, що Супрун розвіяла міфи про популярні добавки.

А також про те, що батьки, які хочуть відправити дитину в дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення.