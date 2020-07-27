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Украинец установил потрясающий рекорд по поднятию штанги: потерял руку в смерче

Понедельник 27 июля 2020 13:33
Украинец установил потрясающий рекорд по поднятию штанги: потерял руку в смерче
Владимир Моисей установил потрясающий рекорд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Владимир Моисей поднял штангу весом 250 килограммов

32-летний украинец Владимир Моисей установил потрясающий рекорд. Он поднял штангу весом 250 килограммов одной рукой, так как правая конечность у него ампутирована. Мужчина потерял руку в ДТП, которое случилось с ним под Запорожьем. Тогда мощный вихрь закружил машину и Владимир еле выбрался из-под железных руин, которые остались от авто.

Сам Владимир занимается защитой прав детей, в тот злополучный день он ехал оформлять документы 9-летнего мальчика. Когда он попал в беду и окровавленный лежал возле машины, никто не останавливался ему помочь, лишь одна пара стоматологов остановилась и начала помогать мужчине спастись. Об этом пишет "Экспресс.онлайн".

После ампутации руки Владимир не пал духом, а продолжил спортивную карьеру. Долгое время он занимался и вот установил мировой рекорд по становой тяге, который зафиксирован в Книге рекордов Украины.

Сейчас мужчина весит 93 килограмма и с легкостью поднимает штангу, которая в три раза больше, чем он. Владимир специально изготовил для поднятия тяжестей специальный рюкзак. Его он изготовил с помощью машинного троса и карабина.

Сейчас Владимир ходит в тренажерный зал четыре раза в неделю и тренируется там по 2 часа. Останавливаться на достигнутом не собирается и планируетьдальше покорять спортивный Олимп.

Как мы ранее писали, мастер из Владимира-Волынского Анатолий Бойко установил мировой рекорд.

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