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Кращий іноземний випускник британської військової академії: як зараз живе українець

Понеділок 03 серпня 2020 15:35
Кращий іноземний випускник британської військової академії: як зараз живе українець
Антон Совенко (фото: facebook.com/ukinukraine)

Стало відомо, як зараз живе українець Антон Совенко, який успішно закінчив британську військову академію

Українець Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великобританії в місті Сандгерст, яку закінчив Черчілль і принц Гаррі.

Серед випускників академії також багато членів королівських сімей різних країн, аристократів, політиків і військових діячів з усього світу. Антон Совенко представляв Королівську академію на міжнародних змаганнях з баскетболу та тренував команду з боксу.

Антон Совенко народився Полтавської області. Серед курсантів був наймолодшим - йому всього 19 років. При цьому він став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди в стінах цього закладу. Він отримав ювелірний меч Королівській військовій академії. Про це повідомляє "ШоТам" в Facebook.

Совенко дізнався про відбір в британську військову академію і блискуче склав іспити. У Великобританії він навчався рік і вразив всіх на випускних іспитах. Тому що взяв на себе командування взводом і виконав неможливе завдання.

Завдання виконувалося під час зливи і з невірними координатами командування. Куратори високо оцінили стійкість і витримку українця. Зараз Антон повернувся в рідну академію в Одесі. Він здав 30 іспитів, який пропустив за рік.

Нагадаємо, українець, який втратив кінцівки, встановив рекорд.

Раніше українець встановив приголомшливий рекорд з підняття штанги.

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