Лучшее тесто на вареники и пельмени, выбранное в результате тестирования (видео)

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Ингредиенты (рассчитано на 45 вареников):

Мука универсальная - 300 г

Вода - 150 г (50% от массы муки) для более легкого замеса, или 135 г (45% от массы муки) для более тяжелого замеса, но более послушных вареничек

Масло растительное - 9 г (3% от массы муки), если хотите очень тонкое тесто, или же без масла если хотите безропотнее тесто

Соль - 4,5 г (1,5% от массы муки)

Краткое описание приготовления

Взвесить все ингредиенты. Вскипятить воду. Всыпать соль в муку и размешать.

Влить масло в муку. Влить кипяток в муку, одновременно взвешивая эту воду.

Перемешать, пока не останется свободной мелкой муки. Перемесить до момента, пока эта разнородная масса соединится в одно целое. Оставить на 10 мин, накрыв.

Хорошо перемять в течение 3 минут, убеждаясь что масса стала однородной без грубых вкраплений. Оставить на 15 мин, накрыв.

Оторвать кусок теста и сформировать "колбаску" в диаметре 2 см. Отрезать несколько сегментов длиной 2 см каждый. Раскатать на варенички (пельмени), не подсыпая муки. Подсыпка муки нужна лишь в случае, когда тесто приготовлено заранее и его вытащили из холодильника.

Наполнить варенички вашей любимой начинкой и сварить. Этому тесту хватает 5 минут, с момента когда они поднялись, до момента когда тесто сварено.

Смотрите ниже на видео все нюансы работы с таким тестом: