Найкраще тісто на вареники і пельмені, обране в результаті тестування (відео)

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Інгредієнти (розраховано на 45 вареників):

Борошно універсальне - 300 г

Вода - 150 г (50% від маси борошна) для легшого замісу, або 135 г (45% від маси борошна) для важчого замісу, але слухняніших вареничок

Олія - 9 г (3% від маси борошна), якщо хочете дуже тонке тісто, або ж без олії якщо хочете слухняніше тісто

Сіль - 4,5 г (1,5% від маси муки)

Короткий опис приготування

Зважте всі інгредієнти. Закип'ятити воду. Всипати сіль в борошно і розмішати.

Влити олію в борошно. Влити окріп в борошно, одночасно зважуючи ту воду.

Перемішати, доки не залишиться вільної дрібної муки. Перемісити до моменту, доки оця різнорідна маса з'єднається в одне ціле. Залишити на 10 хв, накривши.

Добре перем'яти протягом 3 хвилин, переконуючись що маса стала однорідною без грубих вкраплень. Залишити на 15 хв, накривши.

Відірвати шматок тіста і сформувати "ковбаску" в діаметрі 2 см. Відрізати декілька сегментів довжиною 2 см кожен. Розкачати на варенички (пельмені), не підсипаючи муки. Підсипання муки потрібно лише у випадку, коли тісто приготоване завчасно і його витягнули з холодильника.

Наповнити варенички вашою улюбленою начинкою і зварити. Цьому тісту вистачає 5 хвилин, з моменту коли вони піднялися, до моменту коли тісто зварене.

Дивіться нижче на відео всі нюанси роботи з таким тістом: