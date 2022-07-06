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100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы

Новина українською →
Среда 06 июля 2022 08:25
100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы Скриншот: как быстро наварить много пельменей
Автор: Светлана Мащенко

Налепить сотню пельменей за двадцать минут вполне реально. И для этого вам даже не нужна пельменница.

Своим лайфхаком поделилась блогер "Юльця на Кухне" на своем канале в YouTube,

Тесто можно приготовить по вашему любимому рецепту, а можно - предложенное кулинаркой.

Ингредиенты

Для теста:

  • 700 г муки (+50-70 г)
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 4 ст. л. масла
  • 320 мл горячей воды

Для фарша:

  • 400 г фарша
  • 2 ч. л. соли
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 0,5 ч. л. перца
  • 3-4 ст. л. холодной воды

Пошаговое приготовление

Готовим тесто. Просейте в миску 700 граммов муки, добавьте сахар и соль, масло. Постепенно добавляйте очень горячую воду, замешивая сначала лопаткой, а затем и рукой. Вымесите тесто - оно должно быть тугеньким, но при этом мягким и эластичным. Накройте тесто пищевой пленкой в миске.

100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы

Возьмите фарш из вашего любимого мяса, добавьте соль, перец, натрите луковицу, большой зубчик чеснока. Вымесите и добавьте ледяной воды. Фарш должен быть очень холодным.

Вернитесь к тесту, которое за это время отдохнет. Разрежьте его пополам, отправив одну половину снова к накрытой миске.

Раскатайте тесто тонко в прямоугольник. Возьмите нож для пиццы и порежьте на квадратики (можно и обычный нож, если ваша столешница не пострадает).

100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы

Выложите на квадратики фарш. Наберите в кулак большое количество и выжимайте по кусочку, раскладывая по квадратикам.

100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы

Снимайте каждый квадратик лопаткой и в три движения слепляйте пельмень. Так же сделайте со второй частью теста.

100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы

Отваривайте в кипящей подсоленной воде. Приятного аппетита!

100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы

Ранее мы писали о простой трюк с пельменями, благодаря которому они не развалятся.

Также сообщалось, что добавить в воду при варке чтобы пельмени получились очень вкусными.

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