100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы
Налепить сотню пельменей за двадцать минут вполне реально. И для этого вам даже не нужна пельменница.
Своим лайфхаком поделилась блогер "Юльця на Кухне" на своем канале в YouTube,
Тесто можно приготовить по вашему любимому рецепту, а можно - предложенное кулинаркой.
Ингредиенты
Для теста:
- 700 г муки (+50-70 г)
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 4 ст. л. масла
- 320 мл горячей воды
Для фарша:
- 400 г фарша
- 2 ч. л. соли
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 0,5 ч. л. перца
- 3-4 ст. л. холодной воды
Пошаговое приготовление
Готовим тесто. Просейте в миску 700 граммов муки, добавьте сахар и соль, масло. Постепенно добавляйте очень горячую воду, замешивая сначала лопаткой, а затем и рукой. Вымесите тесто - оно должно быть тугеньким, но при этом мягким и эластичным. Накройте тесто пищевой пленкой в миске.
Возьмите фарш из вашего любимого мяса, добавьте соль, перец, натрите луковицу, большой зубчик чеснока. Вымесите и добавьте ледяной воды. Фарш должен быть очень холодным.
Вернитесь к тесту, которое за это время отдохнет. Разрежьте его пополам, отправив одну половину снова к накрытой миске.
Раскатайте тесто тонко в прямоугольник. Возьмите нож для пиццы и порежьте на квадратики (можно и обычный нож, если ваша столешница не пострадает).
Выложите на квадратики фарш. Наберите в кулак большое количество и выжимайте по кусочку, раскладывая по квадратикам.
Снимайте каждый квадратик лопаткой и в три движения слепляйте пельмень. Так же сделайте со второй частью теста.
Отваривайте в кипящей подсоленной воде. Приятного аппетита!
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