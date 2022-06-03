Что добавить в воду при варке, чтобы пельмени получились очень вкусными
Пельмени (freepik.com)
Простой кулинарный лайфхак поможет вам сделать пельмени невероятно вкусными и ароматными. Кроме того, блюдо приобретет интересный цвет и весьма аппетитный внешний вид.
Нужно всего лишь сварить их в отваре лука, передает ProstoWay.
В какой воде варить пельмени
Замороженные пельмени стоит отправить в отвар, приготовленный на основе луковой шелухи.
Готовится такая жидкость очень просто:
- Сначала надо залить горстку шелухи литром чистой воды.
- Снимать отвар с плиты можно уже через 10 минут после начала закипания.
- После чего нужно подождать еще несколько минут, чтобы настоялась жидкость.
- Далее луковый отвар следует пропустить через фильтрующую поверхность.
- На следующем этапе жидкость надо перелить в кастрюлю, а затем добавить к ней поваренную соль.
- Повторно доводим отвар до кипения, после чего высыпаем пельмени. За несколько минут аппетитное блюдо будет готово.
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