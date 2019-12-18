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Лучше не подходить: всплыли интересные данные про Крымский мост (фото)

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Крымский мост оцепили российские военные

Крымский мост был построен оккупантами для военных логистических целей. Анонсированный РФ пуск по нему первого полноценного поезда в декабре был перенесен минимум на 6 месяцев из-за ненадежности констукции. Известный блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в своем Twitter сообщил о том, что к ж-д подходам и Керчи Южной российские военные устанавливают посты и никого не подпускают.

Отмечается, что и вокзал в Багерово еще не достроен, а одноколейная ветка по направлению к Джанкою к тому же не электрифицирована.

Он привел в сети слова керченского блогера Владимира Мордунова, которого задержали за съемку моста с военными РФ.

Данные о мужчине внесли в картотеку и сняли отпечатки. Он находился на кургане и зафиксировал большое количество солдат и полиции и высказал предположение, что тех собрали для охраны поезда... который так и не появился.

Крымский мост оцепили российские военные (Фото: скрин twitter.com/KrimRt)

Крымский мост оцепили российские военные (Фото: скрин twitter.com/KrimRt)

"При съемках КЮ (Керчь Южная) меня приняли-передали-обкатали. Так что всем, кто хотел снять ночной поезд, снимайте на станциях. К ж-д подходам и КЮ лучше не подходить", - написал местный блогер.

Уточняется, что на Керчь Южная (Багерово) большое количество российских военных устанавливают посты.

"Военная логистика - единственная реальная цель моста", - подчеркнул RoksolanaToday&Крым25%.

Крымский мост (Фото: twitter.com/KrimRt)

"Керчь. Вот это КЮ и есть. Вот все эти вопли про мост при том, что поезд прибывает под Керчь (на недостроенный до сих пор вокзал в Багерово на фото) и дальше тащится по направлению к Джанкою по неэлектрифицированной одноколейной ветке!" - говорится в публикации.

Также в сети опубликованы соответствующие снимки.

Крымский мост - оккупанты не запустили движение поездов (Фото: twitter.com/KrimRt)

Ранее российский ученый рассказал, что запуск железнодорожного сообщения станет началом "обратного отсчета", так как Крымский мост просто не выдержит дополнительный вес вагонов состава.

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